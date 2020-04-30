Marketler bugün saat kaçta açılacak? 1 Mayıs'ta marketler açık olacak mı? BİM, A101, ŞOK, Migros, Carrefour çalışma saatleri

Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşlar market çalışma saatlerini araştırmaya devam ediyor. 10-12 Nisan tarihleri arasında uygulanan ilk sokağa çıkma yasağının ardından her hafta sonu uygulanmaya başlanan sokağa çıkma yasağı bu haftada 3 gün süreyle uygulanacak. Sokağa çıkma yasağı 30 Nisan Perşembe 24:00'ten itibaren başlayacak. 3 Mayıs 00:00'da sona erecek. Peki Marketler bugün saat kaça kadar açık olacak? 1 Mayıs'ta marketler açık olacak mı?

MARKETLER BUGÜN SAAT KAÇA KADAR AÇIK OLACAK?

Ramazan ayı münasebetiyle, sokağa çıkma kısıtlamasının öncesinde 30.04.2020 Perşembe günü market, bakkal ve manavların çalışma saatleri 08.00-23.00 olarak belirlendi.

1 MAYIS'TA MARKETLER VE BAKKALLAR AÇIK OLACAK MI?

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 01.05.2020 Cuma günü market, bakkal ve manavlar 09.00-14.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Vatandaşların (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız araç kullanabilir) ikametlerine en yakın market, bakkal ve manava gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında market, bakkal ve manavlar evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.