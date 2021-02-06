Marketler kaça kadar açık? Hafta sonu marketler, bakkallar kaçta açılıyor/kaçta kapanıyor?

Koronavirüs salgını kapsamında alınan tedbirler, yasaklar ve kısıtlamalarla ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Hafta sonu yasağının uygulandığı zamanlarda marketler ve bakkallar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Sokağa çıkma yasağı olduğu günlerde ihtiyaçlarını karşılamak için alışveriş yapacak olanlar marketlerin ve bakkaların çalışma saatlerini araştırıyor.

HAFTA SONU MARKETLER BAKKALLAR KAÇA KADAR AÇIK?

• Market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçiler bugün saat 20.00’ye kadar, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacaktır. Yine belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler ve çiçekçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebileceklerdir.

• Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır.

• Online sipariş firmaları da Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerinde 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebileceklerdir.

• Vatandaşlarımız sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde (Cumartesi-Pazar) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, çiçekçi ve fırın ya da ekmek satış bayine yürüyerek gidip gelebileceklerdir.