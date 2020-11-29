Marketler - Bakkallar açık mı? Bugün marketler ve bakkallar saat kaça kadar açık? 29 Kasım 2020 Pazar günü mesai saatleri

İçişleri Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği genelgede sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde açık olan işletmelerin isimlerini verdi. Saatleri belirlenen işletmeler vatandaşlar tarafından merak edildi. Peki Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Bakkallar açık mı, kaça kadar açık bugün?

MARKETLER - BAKKALLAR KAÇTA AÇILIYOR, KAÇA KADAR AÇIK, KAÇTA KAPANIYOR?

Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece saat 10:00 ila 20:00 arasında vatandaşlarımıza hizmet sunabileceklerdir.