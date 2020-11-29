29.11.2020 - 11:05 |
Marketler - Bakkallar açık mı? Bugün marketler ve bakkallar saat kaça kadar açık? 29 Kasım 2020 Pazar günü mesai saatleri
Sokağa çıkma kısıtlaması bugün de yaşanıyor. 10:00-20:00 saatleri dışında kısıtlama uygulanacağı için marketler ve bakkallar o saatten sonra açık olacak mı merak konusu. 81 ile gönderilen genelgede alışveriş merkezleri, kuaförler, marketler, bakkallar, güzellik merkezlerinin mesai saatlerine de yer verildi. Peki Marketler - Bakkallar açık mı? Bugün marketler ve bakkallar saat kaça kadar açık? İşte 29 Kasım 2020 Pazar günü mesai saatleri
İçişleri Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği genelgede sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde açık olan işletmelerin isimlerini verdi. Saatleri belirlenen işletmeler vatandaşlar tarafından merak edildi. Peki Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Bakkallar açık mı, kaça kadar açık bugün?
MARKETLER - BAKKALLAR KAÇTA AÇILIYOR, KAÇA KADAR AÇIK, KAÇTA KAPANIYOR?
Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece saat 10:00 ila 20:00 arasında vatandaşlarımıza hizmet sunabileceklerdir.
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! Kan grubunun Covid-19'dan koruyucu bir yönü yokSağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, kan grupları ile Covid-19 arasındaki ilişkiye dair, "Hangi kan grubu olursa olsun, her ne kadar çalışmalarda belirli kan gruplarında hastalarda daha nadir olduğu gösterilmiş olsa da tedbirler tüm kan grupları için aynıdır. Kişinin kan grubu ne olursa olsun, kan grubunun koronavirüsten koruyucu bir yönü yoktur" dedi.