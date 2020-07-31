Marketler Kurban Bayramında açık olacak mı? BİM, A101, ŞOK market bayramda hizmet verecek mi?

Kurban Bayramında marketler açık olacak mı sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Bayram günlerinde perakende sektöründe hizmet veren birçok vatandaşın genellikle terciihleri arasında yer alan BİM, A101, ŞOK marketlerin bayram süresince açık olup olmayacağı vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Peki Kurban Bayramı süresince BİM, A101, ŞOK marketler açık olacak mı?

KURBAN BAYRAMINDA BİM, A101, ŞOK MARKETLER AÇIK OLACAK MI?

Kurban Bayramı süresince BİM mağazaları 2 gün süre ile kapalı olacak. Bayramın 1. ve 2. günü kapalı olacak BİM mağazaları bayramın 3. gününden itibaren yeniden hizmet vermeye devam edecek.

A101 mağazaları da benzer bir uygulamayı hayata geçirmiş durumda! Birçok mağazasını bayramın 1. ve 2. Günü kapalı tutacak olan A101, bazı illerde sınırlı sayıda şubesini bayram süresince açık tutmaya devam edecek. Örneğin İstanbul Maltepe'de 5 mağazası varsa bayramın 1. günü içerisinde bir mağaza hizmet verecek.

ŞOK marketler bayram boyunca açık olan marketler arasında yer alıyor. Bayramın 1. Günü saat 14:00-21:00 saatleri arasında çalışacak olan ŞOK marketler, bayramın ikinci gününde ise 09:00-21:00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek