Marketler saat kaça kadar açık, ne zaman kapanacak? 29 Mayıs (BİM, ŞOK, A101, Migros) Sokağa çıkma yasağı ne zaman saat kaçta başlıyor?

30-31 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan sokağa çıkma yasağına ilişkin arayışlar devam ediyor. Milyonlarca vatandaş şimdiden sokağa çıkma yasağı sırasında nerelerin açık olduğunu merak ediyor. Peki merakla araştırılan sokağa çıkma yasağı sırasında marketlet, kargolar, PTT ve eczaneler gibi yerler açık mı?



MARKETLER KAÇTA KAPANACAK?



Marketler kaça kadar açık olacak? Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi cuma günü market, bakkal, manav ve kasaplar saat 23.00’e kadar faaliyetlerine devam edebilecek.



SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA KARGOLAR AÇIK MI?



Sokağa çıkma yasağında kargolar mesai saatleri içerisinde çalışmaya devam edecek.



Genelgede "Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda” yönetici, görevli veya çalışanlar, özel güvenlik görevlileri dahil kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar istisna kapsamında olacak.



Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan diğer görevliler arasında ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar da bulunuyor.





