MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Marketler saat kaça kadar açık, ne zaman kapanacak? 29 Mayıs (BİM, ŞOK, A101, Migros) Sokağa çıkma yasağı ne zaman saat kaçta başlıyor?
ABONE OL
29.05.2020 - 18:14 |

Marketler saat kaça kadar açık, ne zaman kapanacak? 29 Mayıs (BİM, ŞOK, A101, Migros) Sokağa çıkma yasağı ne zaman saat kaçta başlıyor?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağı bu akşam bir kez daha başlıyor. Yurt genelindeki milyonlarca vatandaş, şimdiden marketlerin saat kaça kadar açık olacağını ve sokağa çıkma yasağının ne zaman başlayacağını araştırıyor. İşte konuyla ilgili tüm ayrıntılar...

Marketler saat kaça kadar açık, ne zaman kapanacak? 29 Mayıs (BİM, ŞOK, A101, Migros) Sokağa çıkma yasağı ne zaman saat kaçta başlıyor?

30-31 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan sokağa çıkma yasağına ilişkin arayışlar devam ediyor. Milyonlarca vatandaş şimdiden sokağa çıkma yasağı sırasında nerelerin açık olduğunu merak ediyor. Peki merakla araştırılan sokağa çıkma yasağı sırasında marketlet, kargolar, PTT ve eczaneler gibi yerler açık mı?

MARKETLER KAÇTA KAPANACAK?

Marketler kaça kadar açık olacak? Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi cuma günü market, bakkal, manav ve kasaplar saat 23.00’e kadar faaliyetlerine devam edebilecek.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA KARGOLAR AÇIK MI?

Sokağa çıkma yasağında kargolar mesai saatleri içerisinde çalışmaya devam edecek.

Genelgede "Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda” yönetici, görevli veya çalışanlar, özel güvenlik görevlileri dahil kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar istisna kapsamında olacak.

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan diğer görevliler arasında ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar da bulunuyor.

 

Milliyet'te Haftanın Özeti (29 Mayıs 2020)İşte Türkiye ve dünyada bu haftanın öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

29 Mayıs Koronavirüs tablosu SON DURUM yayınlanıyor- Ölü sayısı ve Vaka sayısı (test) bugün kaça yükseldi? - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Coronavirüs istatistik haritası açıklıyor

29 Mayıs Koronavirüs tablosu SON DURUM yayınlanıyor- Ölü sayısı ve Vaka sayısı (test) bugün kaça yükseldi? - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Coronavirüs istatistik haritası açıklıyor

Emekli, memur, EYT'li işçi milyonları ilgilendiriyor! 67 bin 802 lira...

Emekli, memur, EYT'li işçi milyonları ilgilendiriyor! 67 bin 802 lira...

Amerika’da Floyd isyanı! Son durumu Ali Çınar anlattı

Amerika’da Floyd isyanı! Son durumu Ali Çınar anlattı

Samsun'da korkunç olay! Balkondan ateş ederek öldürdü

Samsun'da korkunç olay! Balkondan ateş ederek öldürdü

Sıradaki Haber