Marketler saat kaçta açılacak, kaçta kapanacak? Arefe günü (bugün) marketler açık mı, hangi saatlerde çalışacak? 23 Mayıs BİM, A101, ŞOK, MİGROS market çalışma saatleri

Ramazan Bayramı için geri sayım devam ediyor. Vatandaşlar bayrama çok kısa bir süre kala marketlerin bugün ve Arefe günü açık olup olmayacağına dair araştırmalar yapıyor. Konuyla ilgili olarak merak edilenleri bir araya getirdik. Peki Arefe Günü ve Ramazan Bayramı'nda marketler açık olacak mı?



AREFE GÜNÜ MARKETLER AÇIK OLACAK MI?



23 Mayıs Cumartesi günü yani arife günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 arasında faaliyet gösterebilecek.

Kısıtlamanın olduğu pazar, pazartesi ve salı günü market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ile online satış yapan yerler kapalı olacak.

Genelgede “ Kısıtlamanın olduğu cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir.” Denildi.

MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ?



İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında il ve ilçelerdeki küçük, büyük tüm marketler en fazla 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet verebiliyor.