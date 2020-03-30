Marketler saat kaçta açılıp kaçta kapanıyor? Market çalışma saatleri nelerdir?

Market çalışma saatleri vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Corona virüs tedbirleri kapsamında market açılış ve kapanış saatlerinde birtakım düzenlemelere gidildi. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen genelge ile marketlerin çalışma saatlerinde düzenleme yapıldığı duyuruldu. Ayrıca çocukların market ve pazar alanlarına gidilmesi yasaklandı. Peki Marketler saat kaçta açılıp kapanıyor?

MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIP KAPANIYOR?

Genelgeye göre, il ve ilçelerde tüm marketler 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Market içindeki en fazla müşteri sayısı, depolar ve idari bürolar hariç olmak üzere müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın onda biri kadar olacak.

Tüm marketler, hizmet alanı büyüklüğüne göre içeride bulunabilecek maksimum müşteri sayısını market girişlerine asarak ilan edecek.

İçeride belirlenen sayıda müşteri bulunması için gerekli tedbirler alınacak. Market içinde belirlenen sayıda müşteri var ise içerden müşteri çıkmadan başka müşteri içeriye alınmayacak.

Marketler aynı zamanda içeriye girmek için bekleyen müşterilerin en az bir metre mesafe ile beklemeleri gerektiğini sürekli hatırlatacak, market girişinde görülecek şekilde bu hususu belirten afiş asılacak.