26.11.2020 - 10:57 |
Marketler saat kaçta açılıyor? BİM, A101, ŞOK, Migros, Carrefour saat kaça kadar açık?
Marketler saat kaçta açılıyor/kapanıyor sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta sonu uygulamaya koyulan birtakım yeni tedbirlerin ardından bazı iş yerlerinin çalışma saatleri ile ilgili düzenlemeye gidilmişti. Çalışma saatlerinde düzenlemeye gidilen bir kurumda marketler olarak biliniyor. Marketlerde ihtiyacı olan vatandaşlar marketleri açılış ve kapanış saatlerini yakından takip ediyor. Peki Marketler saat kaçta açılıyor/kapanıyor? İşte BİM, A101, Carrefour, Migros çalışma saatleri...
Marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor sorusu sıkça araştırma konusu olmaya devam ediyor. Birçok ihtiyacımızı karşıladığımız ve birçok ürünü kolaylıkla bulduğumuz perakende sektöründe hizmet veren BİM, A101, ŞOK, Migros, Carrefour gibi marketlerin çalışma saatleri ile ilgili geçtiğimiz hafta Kabine toplantısında yeni kararlar alındı. Alınan karar kapsamından 20 Kasım Cuma gününden itibaren Marketlerin açılış ve kapanış saatleri 10:00-20:00 olarak değiştirildi.
MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR/KAPANIYOR?
Marketler sabah saat 10:00'da açılıyor. Akşam saat 20:00'a kadar hizmet vermeye devam ediyor.
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