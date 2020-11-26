Marketler saat kaçta açılıyor? BİM, A101, ŞOK, Migros, Carrefour saat kaça kadar açık?

Marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor sorusu sıkça araştırma konusu olmaya devam ediyor. Birçok ihtiyacımızı karşıladığımız ve birçok ürünü kolaylıkla bulduğumuz perakende sektöründe hizmet veren BİM, A101, ŞOK, Migros, Carrefour gibi marketlerin çalışma saatleri ile ilgili geçtiğimiz hafta Kabine toplantısında yeni kararlar alındı. Alınan karar kapsamından 20 Kasım Cuma gününden itibaren Marketlerin açılış ve kapanış saatleri 10:00-20:00 olarak değiştirildi.

MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR/KAPANIYOR?

Marketler sabah saat 10:00'da açılıyor. Akşam saat 20:00'a kadar hizmet vermeye devam ediyor.