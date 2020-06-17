Marketler saat kaçta açılıyor/kapanıyor? A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefour çalışma saatleri
Marketlerin çalışma saatleri vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Perakende sektöründe hizmet veren firmalar arasında yer alan A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefour gibi birçok marketin açılış ve kapanış saatleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Marketlerde ihtiyacı olan vatandaşlar ihtiyaçlarını tamamlamak adına bu marketlerin saat kaçta açılıp kapandığını merak ediyor. İşte Marketlerin açılış ve kapanış saatleri...
Market çalışma saatleri corona virüs sürecinde en fazla araştırma konusu olan başlıklar arasında yer aldı. Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasakları neticesinde birçok ilde yaşayan vatandaşlar A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefour gibi marketlerin sabah saat kaçta açılıp akşam kaça kadar hizmet verdiğini merak içerisinde araştırmaya devam etti. Peki Marketler normalleşme sürecinde haftanın kaç günü çalışıyor, saat kaçta açılıp kapanıyor? İşte Market çalışma saatleri...
MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ
A101 SAAT KAÇTA AÇILIYOR/KAPANIYOR?
A101 mağazaları sabah saat 09:00'da açılıyor! Akşam saat 21:00'e kadar hizmet vermeye devam ediyor.
BİM SAAT KAÇTA AÇILIYOR/KAPANIYOR?
BİM mağazaları saat 09:00 21:00 saatleri arasında haftanın 7 günü boyunca hizmet vermeye devam ediyor.
ŞOK SAAT KAÇTA AÇILIYOR/KAPANIYOR?
ŞOK mağazaları sabah 09:00-21:00 saatleri arasında hizmet veriyor
CARREFOUR SAAT KAÇTA AÇILIYOR/KAPANIYOR?
Carrefour mağazaları sabah 09:00 21:00 saatleri arasında açılıp kapanıyor
MİGROS SAAT KAÇTA AÇILIYOR/KAPANIYOR?
Migros mağazaları da diğer marketlerde olduğu gibi 09:00 21:00 arasında hizmet vermeye devam ediyor.