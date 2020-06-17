Marketler saat kaçta açılıyor/kapanıyor? A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefour çalışma saatleri

Market çalışma saatleri corona virüs sürecinde en fazla araştırma konusu olan başlıklar arasında yer aldı. Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasakları neticesinde birçok ilde yaşayan vatandaşlar A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefour gibi marketlerin sabah saat kaçta açılıp akşam kaça kadar hizmet verdiğini merak içerisinde araştırmaya devam etti. Peki Marketler normalleşme sürecinde haftanın kaç günü çalışıyor, saat kaçta açılıp kapanıyor? İşte Market çalışma saatleri...

MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 SAAT KAÇTA AÇILIYOR/KAPANIYOR?

A101 mağazaları sabah saat 09:00'da açılıyor! Akşam saat 21:00'e kadar hizmet vermeye devam ediyor.

BİM SAAT KAÇTA AÇILIYOR/KAPANIYOR?

BİM mağazaları saat 09:00 21:00 saatleri arasında haftanın 7 günü boyunca hizmet vermeye devam ediyor.

ŞOK SAAT KAÇTA AÇILIYOR/KAPANIYOR?

ŞOK mağazaları sabah 09:00-21:00 saatleri arasında hizmet veriyor

CARREFOUR SAAT KAÇTA AÇILIYOR/KAPANIYOR?

Carrefour mağazaları sabah 09:00 21:00 saatleri arasında açılıp kapanıyor

MİGROS SAAT KAÇTA AÇILIYOR/KAPANIYOR?

Migros mağazaları da diğer marketlerde olduğu gibi 09:00 21:00 arasında hizmet vermeye devam ediyor.