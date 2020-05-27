Marketler saat kaçta açılıyor/kapanıyor? BİM, A101, ŞOK, Migros, Carrefour açılış ve kapanış saatleri...

Marketler saat kaçta açılıyor kapanıyor sorusu vatandaşlar tarafından günün en fazla araştırma konusu olan başlıkları arasında yer alıyor. Ramazan Bayramında uygulanan dört günlük sokağa çıkma yasağının ardından marketlerdeki ihtiyaçlarını gidermek isteyen vatandaşlar perakende sektöründe hizmet veren BİM, A101, ŞOK, Migros, Carrefour çalışma saatlerini araştırmaya devam ediyor. Peki BİM, A101, ŞOK, Migros, Carrefour saat kaçta açılıyor/kapanıyor?

MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR/KAPANIYOR?

BİM çalışma saatleri: 09:00- 21:00

A101 çalışma saatleri: 09:00- 21:00

ŞOK çalışma saatleri: 09:00- 21:00

Carrefoursa çalışma saatleri: 09:00- 21:00. Ancak AVM mağazaları 10:00'da açılışını yapıyor.

Migros çalışma saatleri: 09:00- 21:00. AVM mağazalarının açılış saatleri ise 10:00 olarak biliniyor.