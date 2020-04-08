Marketler saat kaçta açılıyor/kapanıyor? İstanbul market açılış ve kapanış saatleri
Corona virüs tedbirleri kapsamında marketlerde çalışma saatleri konusunda birtakım düzenlemelere gidildi. Bu düzenlemeler arasında marketlerin çalışma saatlerinin yanı sıra market içerisinde bulunması gereken müşteri sayısı ve sosyal mesafe kuralları yeniden belirlendi. Peki İstanbul'da marketler saat kaçta açılıp/kapanıyor? İşte BİM, A101, ŞOK, Carrefour ve Migros çalışma saatleri...
Market çalışma saatleri corona virüs tedbirleri kapsamında değiştirildi. Corona virüs öncesinde marketler 09:00 22:00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet veriyordu. Alınan tedbirler neticesinde marketlerin çalışma saatlerinden birtakım düzenlemelere gidildi. Yapılan düzenlemeler kapsamında market açılış ve kapanış saatlerinin yanı sıra mağazaların içerisindeki maksimum müşteri sayısı da mağazanın metrakaresine göre belirleniyor. Peki marketler saat kaçta açılıp kapanıyor?
A101 ÇALIŞMA SAATLERİ
A101 mağazaları saat 10:00 açılıp 20:00'a kadar vatandaşlara hizmet veriyor
BİM ÇALIŞMA SAATLERİ
BİM mağazaları sabah 10:00'da açılıp 20:00'a kadar müşterilerine hizmet veriyor
ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ
Şok mağazaları saat 10:00'da açılıp 20:00'a kadar müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor
MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ
Migros mağazaları 12:00'de açılıp akşam 20:00'a kadar hizmet veriyor
CARREFOUR ÇALIŞMA SAATLERİ
Carrefoursa çalışma saatleri olarak 10:00 20:00 saatleri arasında hizmet veriyor