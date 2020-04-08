MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Marketler saat kaçta açılıyor/kapanıyor? İstanbul market açılış ve kapanış saatleri
ABONE OL
08.04.2020 - 11:34 |

Marketler saat kaçta açılıyor/kapanıyor? İstanbul market açılış ve kapanış saatleri

Corona virüs tedbirleri kapsamında marketlerde çalışma saatleri konusunda birtakım düzenlemelere gidildi. Bu düzenlemeler arasında marketlerin çalışma saatlerinin yanı sıra market içerisinde bulunması gereken müşteri sayısı ve sosyal mesafe kuralları yeniden belirlendi. Peki İstanbul'da marketler saat kaçta açılıp/kapanıyor? İşte BİM, A101, ŞOK, Carrefour ve Migros çalışma saatleri...

Marketler saat kaçta açılıyor/kapanıyor? İstanbul market açılış ve kapanış saatleri

Market çalışma saatleri corona virüs tedbirleri kapsamında değiştirildi. Corona virüs öncesinde marketler 09:00 22:00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet veriyordu. Alınan tedbirler neticesinde marketlerin çalışma saatlerinden birtakım düzenlemelere gidildi. Yapılan düzenlemeler kapsamında market açılış ve kapanış saatlerinin yanı sıra mağazaların içerisindeki maksimum müşteri sayısı da mağazanın metrakaresine göre belirleniyor. Peki marketler saat kaçta açılıp kapanıyor?

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 mağazaları saat 10:00 açılıp 20:00'a kadar vatandaşlara hizmet veriyor

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM mağazaları sabah 10:00'da açılıp 20:00'a kadar müşterilerine hizmet veriyor

ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ

Şok mağazaları saat 10:00'da açılıp 20:00'a kadar müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor

MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ

Migros mağazaları 12:00'de açılıp akşam 20:00'a kadar hizmet veriyor

CARREFOUR ÇALIŞMA SAATLERİ

Carrefoursa çalışma saatleri olarak 10:00 20:00 saatleri arasında hizmet veriyor

Dışarı çıkıp, otostop yapan 20 yaş altındaki Feriştah: Ceza yazın, dedem sağlamDenizli'nin kısmi karantina uygulanan Acıpayam ilçesinde, otostop çekerek bindikleri otomobilde, corona virüs tedbirleri kapsamında uygulama yapan polise yakalanan her ikisi de 20 yaşından küçük olan kızlardan biri kaçtığı yurda, diğeri ailesine teslim edildi. Polisin ailesine 3 bin 150 lira para kestiği 17 yaşındaki Feriştah Y., polislere, "İsterseniz ceza yazın öderim, benim dedem sağlam" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Marketler saat kaçta açılıyor/kapanıyor? İstanbul market açılış ve kapanış saatleri

Marketler saat kaçta açılıyor/kapanıyor? İstanbul market açılış ve kapanış saatleri

Maaş hacizleri ne olacak, 20 yaş altı işe gidecek mi?

Maaş hacizleri ne olacak, 20 yaş altı işe gidecek mi?

ABD'yi karıştıran iddia: Trump, Mehmet Öz’ü arattı

ABD'yi karıştıran iddia: Trump, Mehmet Öz’ü arattı

Ölümü şoke etmişti... Şüpheler doğru çıktı! Corona virüs testi pozitif çıktı...

Ölümü şoke etmişti... Şüpheler doğru çıktı! Corona virüs testi pozitif çıktı...

Sıradaki Haber