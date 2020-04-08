Marketler saat kaçta açılıyor/kapanıyor? İstanbul market açılış ve kapanış saatleri

Market çalışma saatleri corona virüs tedbirleri kapsamında değiştirildi. Corona virüs öncesinde marketler 09:00 22:00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet veriyordu. Alınan tedbirler neticesinde marketlerin çalışma saatlerinden birtakım düzenlemelere gidildi. Yapılan düzenlemeler kapsamında market açılış ve kapanış saatlerinin yanı sıra mağazaların içerisindeki maksimum müşteri sayısı da mağazanın metrakaresine göre belirleniyor. Peki marketler saat kaçta açılıp kapanıyor?

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 mağazaları saat 10:00 açılıp 20:00'a kadar vatandaşlara hizmet veriyor

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM mağazaları sabah 10:00'da açılıp 20:00'a kadar müşterilerine hizmet veriyor

ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ

Şok mağazaları saat 10:00'da açılıp 20:00'a kadar müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor

MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ

Migros mağazaları 12:00'de açılıp akşam 20:00'a kadar hizmet veriyor

CARREFOUR ÇALIŞMA SAATLERİ

Carrefoursa çalışma saatleri olarak 10:00 20:00 saatleri arasında hizmet veriyor