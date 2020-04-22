Marketler saat kaçta açılıyor/kapanıyor? Marketler 23-24 Nisan tarihleri arasında açık olacak mı? Ramazan ayının ilk günü bakkallar açık olacak mı?

Marketlerin açılış ve kapanış saatleri vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. 23-26 Nisan tarihleri arasında dört gün sürecek olan sokağa çıkma yasağı uygulaması kapsamında hayatın en az oranda etkilenmesi için 81 ilin valiliğine açık olacak kurum ve kuruluşlar yasaktan muaf olanlar gönderilen genelge ile duyuruldu. Ramazan ayının 24 Nisan tarihinde başlıyor olması nedeniyle vatandaşlar marketlerde ramazan ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyor. Peki Marketler saat kaçta açılıyor/kapanıyor? 23-24 Nisan tarihlerinde bakkal ve marketler açık olacak mı?

MARKET VE BAKKALLAR AÇIK OLACAK MI?

İçişleri Bakanlığınca, 81 il valiliğine, 23, 24, 25 ve 26 Nisan'da uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genelge gönderildi. Genelgeye göre daha önceki kısıtlamalardan farklı olarak marketler ve bakkallar sokağa çıkma yasağının ilk 2 günü belirli saatlerde açık olacak ancak hafta sonuna denk gelen 25 Nisan Cumartesi ve 26 Nisan Pazar günleri marketler ve bakkallar kapalı olacak.

Uygulamanın günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla, ramazanın başlayacak olması nedeniyle 21 Nisan Salı ve 22 Nisan Çarşamba günleri market ve bakkalların çalışma saatleri 08.00-23.00 olarak belirlendi.

İçeride belirlenen sayıda müşteri bulunması için gerekli tedbirler alınacak. Market içinde belirlenen sayıda müşteri var ise içeriden müşteri çıkmadan başka müşteri içeriye alınmayacak.Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 23 Nisan Perşembe ve 24 Nisan Cuma günleri marketler ve bakkallar 09.00-14.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

Bu kapsamda vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelliler hariç) ikametlerine en yakın market ve bakkallara gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında marketler ve bakkallar evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.