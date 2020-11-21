Marketler saat kaçta açılıyor/kapanıyor? Yeni tedbirler kapsamında market çalışma saatleri değiştirildi
Yeni koronavirüs tedbirleri dün akşam saat 20:00 itibariyle uygulanmaya başlandı. Bu kapsamda marketlerin çalışma saatleri de değiştirildi. Hafta sonunda market ihtiyacı olan vatandaşlar marketlerin yeni çalışma saatlerini merak içerisinde araştırmaya devam ediyor. Peki Marketler bundan böyle saaat kaçta açılacak/kapanacak?
Marketler saat kaçta açılıyor/kapanıyor sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok işletme ve kurum için çalışma saatleri yeniden düzenlendi. Düzenleme kapsamında marketlerin çalışma saatleri içinde düzenleme getirildi. Buna göre Marketler bundan böyle saat 10:00'da açılacak 20:00'de kapanacak. Market ihtiyacı olan ve alışveriş yapacak olan vatandaşların bu saatleri dikkate alması gerekiyor
MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR/KAPANIYOR?
Alınan yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında marketler 10:00'da açılacak 20:00'de kapanacak BİM, ŞOK, A101, Carrefour ve Migros gibi büyük perakendecilerin açılış ve kapanış saatleri de düzenlendi.