Marketler saat kaçta açılıyor/kapanıyor? Yeni tedbirler kapsamında market çalışma saatleri değiştirildi

Marketler saat kaçta açılıyor/kapanıyor sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok işletme ve kurum için çalışma saatleri yeniden düzenlendi. Düzenleme kapsamında marketlerin çalışma saatleri içinde düzenleme getirildi. Buna göre Marketler bundan böyle saat 10:00'da açılacak 20:00'de kapanacak. Market ihtiyacı olan ve alışveriş yapacak olan vatandaşların bu saatleri dikkate alması gerekiyor

MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR/KAPANIYOR?

Alınan yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında marketler 10:00'da açılacak 20:00'de kapanacak BİM, ŞOK, A101, Carrefour ve Migros gibi büyük perakendecilerin açılış ve kapanış saatleri de düzenlendi.