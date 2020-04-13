Marketler saat kaçta açılıyor? Marketler saat kaçta açılıyor/kapanıyor? BİM, A101, Carrefour, Migros, ŞOK çalışma saatleri
Market çalışma saatleri vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta 48 saat süre ile başlatılan sokağa çıkma yasağı dün gece yarısı itibariyle sona erdi. Marketlerde ihtiyacı olan vatandaşlar marketlerin açılış saatlerini merak içerisinde araştırmaya devam ediyor. Peki marketler saat kaçta açılıyor?
Market çalışma saatleri vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyır. Corona virüs tedbirleri kapsamında alınan bazı önlemler nedeniyle birçok marketin çalışma saatleri değişitirildi. Marketlerde maske takmak artık zorunlu hale getirildi. Marketlerin yanı sıra birçok toplu alanda maskesiz dolaşmak artık yasak! 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta 10 Nisan 24:00 itibariyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı dün gece yarısında sona erdi. Marketlerde ihtiyaçları olan vatandaşlar marketlerin kaçta açıldığını merak içerisinde sorgulamaya devam ediyor. İşte BİM, A101, Carrefour, Migros, ŞOK çalışma saatleri
A101 ÇALIŞMA SAATLERİ
A101 mağazaları saat 10:00 açılıp 20:00'a kadar vatandaşlara hizmet veriyor
BİM ÇALIŞMA SAATLERİ
BİM mağazaları sabah 10:00'da açılıp 20:00'a kadar müşterilerine hizmet veriyor
ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ
Şok mağazaları saat 10:00'da açılıp 20:00'a kadar müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor
MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ
Migros mağazaları 12:00'de açılıp akşam 20:00'a kadar hizmet veriyor
CARREFOUR ÇALIŞMA SAATLERİ
Carrefoursa çalışma saatleri olarak 10:00 20:00 saatleri arasında hizmet veriyor