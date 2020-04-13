Marketler saat kaçta açılıyor? Marketler saat kaçta açılıyor/kapanıyor? BİM, A101, Carrefour, Migros, ŞOK çalışma saatleri

Market çalışma saatleri vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyır. Corona virüs tedbirleri kapsamında alınan bazı önlemler nedeniyle birçok marketin çalışma saatleri değişitirildi. Marketlerde maske takmak artık zorunlu hale getirildi. Marketlerin yanı sıra birçok toplu alanda maskesiz dolaşmak artık yasak! 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta 10 Nisan 24:00 itibariyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı dün gece yarısında sona erdi. Marketlerde ihtiyaçları olan vatandaşlar marketlerin kaçta açıldığını merak içerisinde sorgulamaya devam ediyor. İşte BİM, A101, Carrefour, Migros, ŞOK çalışma saatleri

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 mağazaları saat 10:00 açılıp 20:00'a kadar vatandaşlara hizmet veriyor

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM mağazaları sabah 10:00'da açılıp 20:00'a kadar müşterilerine hizmet veriyor

ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ

Şok mağazaları saat 10:00'da açılıp 20:00'a kadar müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor

MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ

Migros mağazaları 12:00'de açılıp akşam 20:00'a kadar hizmet veriyor

CARREFOUR ÇALIŞMA SAATLERİ

Carrefoursa çalışma saatleri olarak 10:00 20:00 saatleri arasında hizmet veriyor