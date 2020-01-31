Marmaray çalışma saatleri 2020 - İstanbul Marmaray seferleri kaçta başlıyor, saat kaça kadar devam ediyor?

Marmaray ücletdirmesi hakkında, %40 üzeri Engelli yolcularımız Aile ve Sosyal politikalar bakanlığından alacakları kartlar ile, 65 yaş üstü yolcularımız kimlik kartları ile ücretsiz seyahat edebilirler.

- Aktarma almaz, aktarma verir,

- Aynı istasyondan çıkışlarda iade yapılmaz,

- Bir İstanbulkartın birden fazla kişi için kullanılması halinde yalnız bir iade işlemi yapılır,

- İstanbul'da kullanılmakta olan ortak abonman (Mavi Kart) geçerlidir.

MARMARAY ÇALIŞMA SAATLERİ



