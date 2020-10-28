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28.10.2020 - 00:09 | | DHA

Marmaris'te 12 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca yelkenli teknenin motor aksamı bozularak Türk karasularına geri itilen 12 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı.

Marmaris'te 12 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı

Bir balıkçı tarafından Marmaris ilçesinin 65 kilometre kırsalındaki Bozburun Mahallesi açıklarında denizde sürüklenen yelkenli tekne olduğu ihbarı yapıldı. Devriye gezen Sahil Güvenlik Marmaris Komutanlığı ekipleri bölgeye hareket etti. Tekneyi bularak yanaşan ekipler, yaptığı aramada tuvalet ve kamarada saklanan 12 kaçak göçmen tespit etti.

Kaçak göçmenlerle organizatör olduğu öne sürülen 2 Türk kaptan hücum bota alınarak Sahil Güvenlik Marmaris Komutanlığına getirildi. Suriyeli oldukları belirlenen aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 12 kaçak göçmen doktor kontrolü ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca yelkenli teknenin motor aksamı bozularak Türk karasularına itildiği öğrenildi. Suriyeli kaçak göçmenlerin 3 bin Euro karşılığında iki kaptanın Yunanistanın Rodos Adasına götürmeleri istediği öne sürüldü. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

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