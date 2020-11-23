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23.11.2020 - 12:16 | | DHA

Marmaris'te sahillerdeki kalabalığa megafonlu uyarı

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki sahil yürüyüş yolları güzel havada dışarı çıkanlar nedeniyle doldu, polis ve zabıta ekipleri kalabalığı sosyal mesafe ve maske takmaları konusunda megafonla uyardı.

Marmaris'te sahillerdeki kalabalığa megafonlu uyarı

Atatürk Caddesi'nden İçmeler Mahallesi'ne kadar uzanan 11 kilometrelik mavi bayraklı plaj ve sahil yürüyüş yolu, güzel havayı fırsat bilenlerle doldu taştı. Polis ve zabıta ekipleri, sosyal mesafe kuralı ve maske takma konusunda hassasiyet gösterip halkı dikkat etmeleri konusunda megafonla uyardı. Marmaris İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Oktay Kapsız koordinesinde 4 yunus ve 4 motosikletli polis ile zabıta ekipleri, yaya 15 sivil polis 11 kilometrelik sahil yolunda çalışma yaptı. Yapılan denetimlerde yasak alanlarda sigara içen ve maske takmayan 60 kişiye tutanak tutularak idari para cezasının kesilmesi için Marmaris İlçe Hıfzıssıhha Kuruluna gönderildi.

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