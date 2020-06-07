MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Masaj salonlarına operasyon! 21 kişi gözaltında
ABONE OL
07.06.2020 - 01:07 |

Masaj salonlarına operasyon! 21 kişi gözaltında

Hatay'ın İskenderun ilçesinde masaj salonlarına düzenlenen operasyonda 19'u yabancı uyruklu 21 kadın gözaltına alındı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu kadınların masaj salonlarında kaçak olarak çalıştırıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kentte önceden belirlenen adreslere operasyon düzenleyen polis, oturum ve çalışma izni bulunmayan 19'u yabancı uyruklu 21 kadını gözaltına aldı.

Yabancı uyruklu kadınların adli işlemlerin ardından ülkelerine gönderileceği belirtildi.

Kordonboyu'nda "sosyal mesafe" kuralını ihlal edenleri polis uyardıİzmir'de uzun bir aradan sonra hafta sonu sokağa çıkan vatandaşlar, Kordonboyu'nda sosyal "mesafe kuralı"ndan uzak bir görüntü oluşturdu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayı kim oldu 6 Haziran?

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayı kim oldu 6 Haziran?

İmzayı atan parayı alamaz! Çalışanlar dikkat...

İmzayı atan parayı alamaz! Çalışanlar dikkat...

Korkutan gelişme! Bilanço ağırlaşıyor...

Korkutan gelişme! Bilanço ağırlaşıyor...

Son dakika...Bakan Koca 'toplam vakaların %80’i iyileşti' deyip corona virüste son durumu açıkladı

Son dakika...Bakan Koca 'toplam vakaların %80’i iyileşti' deyip corona virüste son durumu açıkladı

Sıradaki Haber