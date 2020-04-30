Maske dağıtma yöntemi için uzmanlar ne diyor?

Yoğunluğun azaltılması için yapılan düzenlemeyle kamu ve özelde SGK’lı olarak çalışanlar, ücretsiz maskeyi iş yerlerinden temin edebilecek. İşte uzmanların düzenlemeyle ilgili görüşleri...

‘İzolasyona ara’

İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Cenap Sarıalioğlu: “Mesaj işi düzene sokulamadı. Henüz maskesini alamayan çok sayıda kişi olmasına karşın, ikinci maske hakkı için mesaj yollananlar var. Eczanelerdeki yoğunluğu azaltmak için iş yerlerinin çalışanlarına maske dağıtılmasına karar verildi. İş yerleri maskeleri Devlet Malzeme Ofisi’nden temin edecek, ancak izolasyonda olan birçok kişi iş yerine gitmek zorunda kalacak.”

‘25 milyon bekliyor’

Türk Eczacılar Birliği Başkanı Erdoğan Çolak: “10 Nisan’dan bugüne kadar 120 milyon maske dağıtıldı. Şimdiye kadar 25 milyon vatandaşımızın ücretsiz maskeye kavuştuğunu söyleyebiliriz. Ancak maske temin edemeyen 25 milyon kişi daha var. Şu an günlük 10 milyon maske üretim kapasitesine çıkmış durumdayız. Telefonuna kod numarası gelen her vatandaşımıza ücretsiz maskesini veriyoruz.”

‘Satışı sürmeliydi’

İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip: “Her vatandaşa ücretsiz dağıtımın yanı sıra, isteyen herkese günlük belli sayıda çok cüzzi bir ücret karşılığında maske satışlarının devam etmesi gerekirdi. Maske kodu gelmediği için günlerdir sıkıntı yaşayanların sorunu böylelikle ortadan kalkmış olurdu.”

‘Yenisi ihtiyaç’

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: “Belli bir kota ve maliyet fiyatına satışlar devam etmeliydi. 25 milyon insanın maske alamaması sorundur. Diyelim ki, bayramdan sonra 65 yaş üzerinin sokağa çıkma tedbiri kaldırıldı. Bu insanların yeni maskelere ihtiyacı olacak.”

‘Kod var, alamadım’

Eczacı A.G. : “15 Nisan’da kod mesajı gönderilmesiyle kendime beş maske aldım. İkinci maske hakkım için 28 Nisan’da yeni kod gönderildi. Sisteme giriş yaptığımda ise ‘Elinizdeki maske bitmemiş’ ibaresi çıktı. 13 günde sadece beş maske hakkım olmasına ve kod mesajı gelmesine karşın yeni maskelerimi alamadım. İkinci kod mesajı geldiği halde maskesini alamayan birçok kişi var. Her kutuda 100 maske bulunuyor. Maskeleri beşli gruplar halinde paketliyoruz. Birçok kişi bunu hijyenik bulmayarak maske almıyor. Sorun kod uygulaması.”