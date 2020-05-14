Maske takma zorunluluğu olduğu yerler nereler? Hangi illerde maske takmak zorunlu?

Corona virüs salgını dünyanın gündeminde yer alıyor. Dünyaya yayılan corona virüsten dolayı birçok alanda çeşitli tedbirler alındı. Maske takma ile ilgili bir son dakika haberi geldi. Gelen son dakika bilgisine göre maske takma 10 ilde zorunlu yapıldı. Peki maske tama zorunluluğu olduğu yerler nereler?

"Kontrollü Sosyal Hayat" sürecinde pazar yerleri, marketler, AVM'ler, toplu ulaşım araçları, taksiler ile tekrar hizmet vermeye başlayan kuaförler ve berberlerde zorunlu olan maske kullanımı, bazı illerde hıfzıssıhha kurulları tarafından sokağa çıkıldığında da mecburi tutuluyor.

MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU OLDUĞU YERLER NERELER?

Adıyaman, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bartın, Denizli, Düzce, Kastamonu, Muğla ve Uşak İl Hıfzısıhha Kurulları, sokağa maskesiz çıkmayı yasakladı. Bu kararlarını duyururken sosyal mesafe kuralına da dikkati çeken kurullar, maske kullanımının yanı sıra sosyal mesafe kuralının da önemi üzerinde durdu.