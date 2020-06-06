Ä°zmit GÃ¼ndoÄŸduÂ BoÄŸazovaÂ Caddesinde meydana gelen halk otobÃ¼sÃ¼ne binen bir kadÄ±n, maske takmadÄ±. SÃ¼rÃ¼cÃ¼, adÄ± Ã¶ÄŸrenilemeyen kadÄ±nÄ± maske takmasÄ± iÃ§in uyarak, "Maskesiz yolcu almÄ±yorum"Â dedi. KÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuÄŸu ile birlikte koltuÄŸa oturan kadÄ±n ise, "Kapa Ã§eneni nasÄ±l almÄ±yorsun"Â yanÄ±tÄ± verdi. Bunun Ã¼zerine baÅŸka bir kadÄ±n yolcu, "Terbiyesiz"Â diyerek, kadÄ±na maske takmamasÄ± durumunda ÅŸikayetÃ§i olacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

KadÄ±n ise elindeki maskeyi kadÄ±na doÄŸruÂ sallayarak, "Bak takmÄ±yorum"Â dedi. SÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n, suÃ§lu olduÄŸunu sÃ¶ylediÄŸi kadÄ±n, "Kimi Ã§aÄŸÄ±rÄ±rsan Ã§aÄŸÄ±r"Â diye konuÅŸtu.

KadÄ±n daha sonra ayaÄŸa kalkarak, Ã¶n koltukta oturan kadÄ±nlaraÂ kÃ¼fredip, saldÄ±rdÄ±.

Bu sÄ±rada kÃ¼Ã§Ã¼k bir Ã§ocuk, "Yeter"Â diye baÄŸÄ±rÄ±rken, otobÃ¼s sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ kadÄ±nlarÄ± ayÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. ÅžikayetÂ Ã¼zerine gelen polis, kadÄ±n ileÂ sÃ¼rÃ¼cÃ¼ ve yolcularÄ±n ifadelerini aldÄ±.

Maske takmayan kadÄ±na, Ä°lÂ HÄ±fzÄ±ssÄ±hhaÂ Kurulu kararlarÄ±na uymamasÄ± nedeniyle ceza kesileceÄŸiÂ belirtildi.Â