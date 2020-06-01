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01.06.2020 - 02:08 | | DHA

Maske takmayanlar İstiklal Caddesi'ne alınmadı

İstanbul'un da dahil olduğu 15 şehirde sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından vatandaşlar İstiklal Caddesi'nde yürüyüş yaptı. Caddede önlem alan zabıta ekipleri, maske takmayanları caddeye almadı. Uyarılara rağmen bazı vatandaşlar maskesiz olarak İstiklal Caddesi'ne girdiği görüldü.

Maske takmayanlar İstiklal Caddesi'ne alınmadı

 

Corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında İstanbul'un da içinde bulunduğu 15 şehirde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı.

Maske takmayanlar İstiklal Caddesine alınmadı

Kısıtlamanın kalkmasıyla birlikte vatandaşlar Beyoğlu İstiklal Caddesi'ne çıkarak yürüyüş yaptı.

Maske takmayanlar İstiklal Caddesine alınmadı

Daha önceki günlerde kısıtlamanın sona ermesiyle corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan kararlara vatandaşların uymaması nedeniyle bu defa zabıta ekipleri caddenin girişinde önlem aldı.

Maske takmayanlar İstiklal Caddesine alınmadı

Maske takmayan vatandaşları uyaran zabıta ekipleri maske takmayanları İstiklal Caddesi'ne almadı.

Maske takmayanlar İstiklal Caddesine alınmadı

Alınan önlemler rağmen yine de bazı vatandaşların maske takmadan caddede yürüyüş yaptıkları görüldü.

48 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdiCorona viüs tedbirleri kapsamında, İzmir'in de arasında bulunduğu 15 kentte 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Şehirler arası seyahat kısıtlamasının kalkmasının ardından İzmir - Manisa yolunda yoğunluk yaşandı.
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