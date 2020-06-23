Maske takmayanlara ceza yağdı

Maskesini takmayan vatandaşların polisi görünce yollarını değiştirdikleri, bazılarının da maskeyi çantasında ve cebinde taşıdığı görüldü. Başkentte polis ekipleri ile çarşı ve mahalle bekçilerince, kent genelindeki cadde, sokak, açık alanlarda denetim gerçekleştirildi. Maskesini uygun şekilde takmayanları uyaran güvenlik ekipleri, maske takmayanlara ise 900 lira idari para cezası kesti. İstanbul polisi, 17 Haziran’da başlayan maske kuralı için dün denetime çıktı. Beşiktaş’ta maske takma kuralına uymayan ya da burnunu kapatmayan yedi kişiye 900’er TL ceza yazılırken, maskeyi kronik rahatsızlığı gerekçesiyle takmadığını belirten bir kadın, “Nefes alamıyorum, o yüzden mecbur kaldığımda takıyorum” derken, polis “Böyle dolaştığınız zaman hastalığınız için daha tehlikeli” uyarısında bulundu. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde çok sayıda kişinin maske takmadan dolaştığı görüldü. Maske takan bazı vatandaşlar da para cezasından çekindikleri için taktıklarını belirtti. İzmir polisi de, kentin en kalabalık noktalarından Gündoğdu Meydanı ve Kordonboyu’nda maske denetimi yaptı. Polis araçlarından da sık sık uyarılarda bulunulurken, maskesi olmayan vatandaşların polisi görünce yollarını değiştirmeleri dikkat çekti. Ekipler, maskesiz dışarı çıkan bazı kişilere para cezası kesti. Bursa’da da denetimler artırıldı. İnegöl ilçesinde uygulama yapan ekipler, Atatürk Bulvarı’nda maskeyi elinde taşıyan kişilere de ceza kesti. Bisikletiyle gezen bir genç ise maske kuralından haberinin olmadığını söyledi. Isparta’da sokağa maskesiz çıkan 10 kişiye 900’er TL ceza uygulanırken, maskesiz yakalanan ve üzerinden kimlik çıkmayan bir genç polise soyadını bilmediğini söyledi. Polisin babasına ulaştığı gencin kimliği öğrenilerek para cezası yazıldı.

54’e yükseldi

Öte yandan dün maske takma zorunluluğu olan illere dün Ordu ve Yozgat’ın da eklenmesiyle sayı 54’e yükseldi.