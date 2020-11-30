Maske takmayınca cezadan kaçamadılar

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 23 ile 29 Kasım 2020 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 680 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirdi. Bir işyerinde gerçekleştirilen denetimde 4 şahsın oyun oynadığı, alkol ve tütün mamulleri içtikleri tespit edilerek, şahıslara toplamda 752 TL idari para cezası uygulandı. Operasyon ve denetimlerde, bir fuhuş olayında 2 kişi hakkında fuhşa teşvik ve aracılık etme suçundan adli işlem yapılarak toplamda 3 bin 915 TL idari para cezası uygulandı.











294 işyeri denetlenerek, 799 şahsın GBT ve HES Kodu sorgulaması yapıldı



Polis ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında açık işyerlerinde yaptığı denetimlerde, 294 işyeri denetlenerek, 799 şahsın Genel Bilgi Toplama (GBT) ve Hayat Eve Sığar (HES) sorgulaması yapıldığı belirtildi. Denetlemeler sonucunda 1 şahsın karantina kurallarına ihlal etmediği tespit edilerek 3 bin 150 TL idari para cezası uygulandı. Sokakta yapılan denetimlerde 8 şahıs maske takmamasından dolayı toplamda 7 bin 200 TL idari para cezası kesildi.