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30.10.2020 - 00:23 | | AA

Maske uyarısı yapan sağlık çalışanını darp eden kişi gözaltına alındı

Kahramanmaraş'ta maske takma uyarısında bulunan filyasyon ekibinde görevli diş hekimini darbettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, Yeşilyurt Mahallesi Fatin Rüştü Zorlu Caddesi'nde bir evde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) semptomu olan hastadan sürüntü örneği alan Elbistan İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibinde görevli ebe Y.P, dışarıya çıktığında maske takmayan bir kadını uyardı.

Bu sırada kadının yanındaki M.C. (29) ekipte görevli diş hekimi K.D'ye saldırdı ve hakaret etti.

Sağlık çalışanlarının darp raporu alarak M.C'den şikayetçi olması üzerine, Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli gözaltına alındı.

Maske uyarısı yapan sağlık çalışanını darp eden kişi gözaltına alındı


Diş hekimi K.D, AA muhabirine, vatandaşın sağlığı için gece gündüz demeden verdikleri mücadele sırasında böyle bir olayla karşılaşmanın kendilerinde şok etkisi yarattığını belirterek, sağlıkta şiddetin bir an önce durması gerektiğini söyledi.

Ebe Y.P. ise çocuklarını evde bırakıp, gecenin bu saatine kadar çalışırken vatandaştan maske takmalarını istemelerinin normal olduğunu belirtti.

Maske uyarısı yapan sağlık çalışanını darp eden kişi gözaltına alındıKahramanmaraş'ta maske takma uyarısında bulunan filyasyon ekibinde görevli diş hekimini darbettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
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