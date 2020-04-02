Maske ve eldivenlerin poşete sarıldıktan sonra çöpe atılması uyarısı

Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Başkanı Gökhan Tilki, insanların kullandığı maske ve eldivenleri çöpe atarken dikkatli olmaları konusunda uyardı. Maske ve eldivenlerin virüs taşıma riski nedeniyle tıbbi atık sayılması gerektiğini söyleyen Tilki, çöpe veya sokaklara atılan maske ve eldivenlerin salgının yayılmasına katkıda bulunabileceğini ifade etti. Tilki, maske ve eldivenlerin sağlık kuruluşlarında bulunan tıbbi atık toplama alanlarında biriktirilmesi gerektiğini, eğer bu imkan yoksa en az 2-3 kat poşet ile sarıldıktan sonra çöpe atılması gerektiğini belirtti.

Maske ve eldivenlerin enfeksiyon riskini artırdığına dikkat çeken Tilki, "Kişisel koruyucu ekipman olarak kullanılan ve enfeksiyon taşıma riski olan maske ve eldivenlerimizin bu süreç içerisinde güvenli toplanması ve bertarafı çok önemli. Kişilerin sokağa çıkarken kullandığı maske, eldiven gibi tek kullanımlık ekipmanlar gelişigüzel bir şekilde çöplere veya sağa sola atılmakta. Bu da enfeksiyon riskini çok artırıyor. İmkan varsa evlerimizde bu atıklarımızı birkaç kat poşet içerisinde veya en yakın sağlık kuruluşlarındaki tıbbi atık kutularına atılması gerekiyor. Şimdi büyükşehir belediyesi belli başlı duraklara maske ve eldiven kutuları bırakıyor. Bu kutulara da atabiliriz.” dedi.

Çöpe veya sokaklara kontrolsüz şekilde atılan maskelerin temizlik işçilerinin enfekte olmasına sebep olabileceğini söyleyen Tilki, "Sonuçta herkes bu hastalığı taşıyor olabilir. Bu virüsü taşıyor ama bilmiyorsunuzdur. Kullandığınız maskeyi herhangi bir çöp konteynerine veya sokağa atabilirsiniz. Bu tür sorumsuzca davranışlar, sizden sonra bunu temizleyen arkadaşların veya sahalarda çalışan arkadaşlarımızın enfeksiyon riskini ciddi bir şekilde artıracak konulardır. Bu şekilde salgın iyice yayılabilir. Bu konularda çok daha dikkatli olmalıyız” diye konuştu.

Tilki koruyucu malzemelerin tıbbi atık olarak değerlendirilmesi gerektiğini açıklayarak, şöyle konuştu:

"Önlem için bu kullandığımız maske ve eldivenleri tıbbi atık olarak değerlendirmeliyiz. Yani bunların hastaneden çıktığını düşünerek buna göre hareket etmeliyiz. Bunlar sağlık ocakları, hastaneler gibi sağlık kuruluşlarındaki tıbbi atık toplama yerlerine götürülebilir veya belediyenin belirlediği kutulara konulabilir. Hiçbir şey yapılamıyorsa, evimizde 2-3 kat poşete koyduktan sonra evsel çöpe atabiliriz.”