Maske yerine peÃ§ete kullandÄ±! Kendini bÃ¶yle savundu

KoronavirÃ¼sle mÃ¼cadele kapsamÄ±nda Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan gÃ¶nderilen genelge kapsamÄ±nda minibÃ¼slerin ayakta yolcu almasÄ± yasaklandÄ±. Sultangazi Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Trafik BÃ¼ro AmirliÄŸi ve Devriye Ekipler AmirliÄŸi'ne baÄŸlÄ± polis ekipleri, ilÃ§e genelinde Ã§eÅŸitli noktalarda toplu taÅŸÄ±ma araÃ§larÄ± Ã¼zerinde denetim yaptÄ±. Â

Eski Edirne AsfaltÄ±'nda minibÃ¼s, otobÃ¼s ve taksilere yÃ¶nelik yapÄ±lan denetimlerde sÃ¼rÃ¼cÃ¼ ve yolcular, koronavirÃ¼s tedbiri kapsamÄ±nda alÄ±nan kararlara uymasÄ±, maske takma ve sosyal mesafeye kuralÄ±na dikkate etmesi konusunda uyarÄ±ldÄ±.

MASKE YERÄ°NE PEÃ‡ETE



Denetimler sÄ±rasÄ±nda durdurulan bir takside bulunan yolcunun maske yerine peÃ§ete kullanmasÄ± polisleri gÃ¶renleri ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±.

Maske yerine peÃ§ete kullanan yolcu, "Maskemi evde unuttum. Taksiye bindiÄŸimde maske olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sordum. Maske bulunmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in peÃ§ete kullandÄ±m" dedi. Maske yerine peÃ§ete kullanan yolcuya, polis maske verdi.

Durdurulan bir baÅŸka taksi ÅŸofÃ¶rÃ¼nÃ¼n maske takmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶ren ekipler, maske takmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde uyarÄ±da bulundu. ÅžofÃ¶rÃ¼n, kalp rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±ndan dolayÄ± maske takmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â

Ä°ETT OTOBÃœSÃœNDEKÄ° YOÄžUNLUK



Denetimler kapsamÄ±nda Ä°ETT'ye ait otobÃ¼ste ayakta fazla yolcu bulunmasÄ± Ã¼zerine polis, "Biz nasÄ±l Ã¶nlem alacaÄŸÄ±z? Diyerek tepki gÃ¶sterdi. KoronavirÃ¼s tedbirleri kapsamÄ±nda alÄ±nan kararlara uyulmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde uyarÄ±da bulunan polis, fazla yolcularÄ±, bir baÅŸka otobÃ¼se aktardÄ±. Sultangazi'de yapÄ±lan denetimlerde, ayakta yolcu alan 2 minibÃ¼s sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ ve maske takmayan bir taksi ÅŸofÃ¶rÃ¼ne 900'er TL para cezasÄ± kesildi. Â