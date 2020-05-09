‘Maske’ zorunluluğu İstiklal’i rahatlattı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın uyarılarının ardından dün Beyoğlu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, salgına karşı Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde bulunan kişiler için maske takma zorunluğu ve kişilerin arasında en az üç metre sosyal mesafe kuralı getirildiğini duyurdu. Kararın ardından zabıta ekipleri, İstiklal girişinde vatandaşlara maske dağıtıp ellerine dezenfektan sıkarken, polisler yeni kurallara karşı anonslarla uyarılarda bulundu. Alanda vatandaşların maske kuralına uyduğu görüldü.

Beyoğlu Belediye Başkanı Ali Haydar Yıldız, hareketliliği takip etmek ve alınacak tedbirleri yerinde incelemek için üç gündür İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı’nında olduğunu, Taksim Meydanı, Taksim tünel ve Galatasaray Lisesi önünde ücretsiz maske ve dezenfektan dağıtımı yaptıklarını belirterek, şunları söyledi:

“Caddeyi drone ile sürekli izliyoruz. Karar öncesinde kurallara uymamakta direnenlere işlem yaptığımızda bize neye dayanarak cezai işlem yaptığımızı soruyorlardı. Onun için 6 Mayıs’ta alınan bu kararı servis etmek zorunda kaldık. Esnafımız şimdi Pazartesi’ye hazırlanıyor. Biz de ona göre denetimlerimizi artıracağız. Günlük 10 bin ücretsiz maske dağıtımı yapıyoruz. Vatandaşlarımızdan isteğimiz hem kendi sağlıkları hem de kamu sağlığı için kurallara uyması ve uygulamasıdır.”

Kalabalık artıyor

İstiklal Caddesi’nde on gündür vatandaşlara sosyal mesafe ve maske takma uyarıları yapan Beyoğlu Belediyesi Zabıta Görevlisi Sezgin Zengin, “Kurallara uymayan vatandaşlarımızı uyardığımızda bizi anlayışla karşılıyorlar. Her geçen gün ise kalabalık artıyor. Özellikle öğlen saatlerinde. Son dönemlerde maskesiz caddede gezenlerin sayısı azaldı” dedi.

İstiklal Caddesi’nde gözlük dükkanı olan İlker Özçelik, yasakların ilk günlerinde caddede yoğunluğun olmadığını fakat vaka sayısının her geçen gün düşmesi ile kalabalığın arttığını ifade ederek, “Sürecin başından itibaren dükkanım hep açıktı. İlk günlerde neredeyse kimse yoktu. Fakat havaların ısınması ve sayılardaki düşüş caddede kalabalığı artırdı. Bununla birlikte son iki gündür maske takanların sayısı arttı” dedi.