‘Maskeli birler’

Pandemi nedeniyle 7 aydır sessizliğe bürünen okullar, dün yine çocuk sesiyle şenlendi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) aldığı karar doğrultusunda, okullarda yüz yüze eğitim, anasınıfı ve ilkokul 1. sınıflarda başladı.

İlk uyum haftasında sadece bir gün okula gidecek olan minikler, 28 Eylül-2 Ekim tarihlerini kapsayan hafta ve devamında da haftada iki gün her biri 30’ar dakikalık beş ders saati yüz yüze eğitim alacak. Alınan tüm tedbirlere karşın ilk gün velisinin tercihine bağlı olarak yüz yüze eğitime gelen öğrenci sayısı pek çok okulda sınırlı sayıda kaldı. Çocuğunu okula getiren veliler ise koronavirüs tedbirleri kapsamında sınıflara hatta okul bahçelerine dahi alınmadı.

Ateş ölçüldü

Öğrencilerine kavuşan okullardan biri de Ankara’da Çankaya İlkokulu’ydu. Anasınıfı ve ilkokul 1. sınıf için yüz yüze eğitimi tercih eden eden veliler, çocuklarıyla birlikte sabah saatlerinde okulun önündeydi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında okula giren personelin ateşleri ölçülürken, öğrenci ve veliler bir süre okul kapısında maske ve mesafe kuralına uyarak bekledi.

Zor ikna ettiler

Öğrenci ve velilerin okul önündeki heyecanlı bekleyişi, okul kapısının açılmasıyla son buldu. Okul yönetimi tarafından öğrencilerin isimleri tek tek okunarak öğrenciler öğretmenlere teslim edildi. Birçok öğrenci anne ve babasının elini bırakarak öğretmenine doğru ilk adımı attı. Ancak bazı öğrencileri ikna etmek kolay olmadı. Okula girmekten çekinen öğrenciler için veli ve öğretmenler uzun süre dil döktü. Ardından tüm öğrenciler sosyal mesafe kuralına uyarak öğretmenleri tarafından tören alanına götürüldü. İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından öğrenciler, öğretmenleri tarafından mesafeye uyarak sınıflara alındı. Öğrencilerin sınıflara girmesiyle bazı veliler evlerinin yolunu tuttu, bazıları ise çocuklarının uyum sorunu yaşayabileceği endişesiyle beklemeye devam etti. Nitekim henüz sınıflara girileli 10 dakika olmamışken bir öğrenci ağlayarak okulu terk etmek için giriş kapısına doğru yürümeye başladı. Öğrenci önde, öğretmen arkada okul bahçesinde süren ikna turu, okul bahçesinin dışına taşındı. Annesine koşup sarılan ve ağlayarak “Eve gidelim” diyen öğrenci, uzun süre ikna edilmeye çalışıldı. Anne ve öğretmenin ikna çalışmaları bir süre sonra meyvesini verdi. Öğrenci öğretmeniyle birlikte tekrar sınıfının yolunu tuttu.

Uyarı mekanizması hazır

Kovid-19 tedbirleri kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında oluşturulan entegrasyon sistemi ve uyarı mekanizması da hazırlandı. Sistem sayesinde öğrenci, öğretmen, eğitim kurumlarındaki tüm çalışanlar ve okul servisi şoförlerinde olası bir risk ortaya çıkması durumunda, eğitim kurumu yöneticilerine anlık bildirimler yapılacak. Okul yönetimleri, alınan bildirimin ardından hemen harekete geçerek Sağlık Bakanlığı rehberindeki prosedürleri uygulayacak ve gerekli tedbirler alınacak. Sistem, olası bir risk durumunda öğrencinin sınıfındaki, hatta okul servisinde birlikte seyahat ettiği diğer öğrenciler için uyarı bildirimi yaparak, tedbir alınmasını sağlayacak.

‘Keşke 18 milyon başlasaydı’

Milli Eğitim Bakanlığı, Bakanı Ziya Selçuk’un okul öncesi ve 1. sınıflarda yüz yüze eğitimin ilk gününe ilişkin görüntülü değerlendirmesini paylaştı.

1 milyonun üzerinde öğrencinin okula adım atmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Selçuk, şunları söyledi: “Gönül isterdi ki 18 milyon öğrencimizin hepsi birden aynı anda okulların kapısından girsin, eğitim yuvalarını şenlendirsinler. Eğitim öğretim aslında bir şölen gibi başlasa tabii ki daha iyi olurdu. Ancak bu yıl bu şenliği sadece 1. sınıf ve okul öncesi çocuklarımızla yaşıyoruz. Onlara nasip oldu. 18 milyon öğrencimizin tamamının yüz yüze eğitime başlayacakmış gibi hazırlıkların yapılmış olması bizi rahatlatan kısım. Hijyen ve güvenli ortam ihtiyaçlarını salgın koşullarına göre düzenlemiş olmamız, çok sıkı tedbirler içinde bulunmamız, bütün arkadaşlarımızı, velilerimizi mutlu ediyor. Önümüzdeki 3 hafta salgının seyrine bakacağız, değerlendirmeler yapılacak.”

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yeni eğitim yılı dolayısıyla Twitter’dan paylaştığı mesajında, “Eğitimli bir nesil, refah dolu bir geleceğin teminatıdır! 2020-2021 eğitim-öğretim yılı evlatlarımıza, öğretmenlerimize ve ailelerimize hayırlı olsun. Sağlık ve başarı dolu bir dönem olsun inşaallah” dedi. - ANKARA Milliyet