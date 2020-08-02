MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Maskesiz dolaşıyorlardı, minibüs şoförü uyarınca... Dehşeti yaşattılar
ABONE OL
02.08.2020 - 20:42 | | DHA

Maskesiz dolaşıyorlardı, minibüs şoförü uyarınca... Dehşeti yaşattılar

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, minibüse binen bir grup genç, maske takmadıkları için kendilerini uyaran sürücü B.K. ile tartıştı. Gruptaki gençlerden biri yaşanan arbede sırasında sürücü B.K.'yi başından bıçakla yaraladı.

Maskesiz dolaşıyorlardı, minibüs şoförü uyarınca... Dehşeti yaşattılar

Balıkesir'in Edremit ilçesi ile turistik Altınoluk Mahallesi hattında çalışan minibüse, iddiaya göre alkollü bir grup genç, maske takmadan bindi. Yolcuların uyarısı üzerine minibüs şoförü B.K. maske takmayan alkollü grubu araçtan indirmek istedi. Bunun üzerine grup ile minibüs şoförü arasında tartışma çıktı. Tartışmaya büyüyünce yaşanan arbedede gruptan bir kişi minibüs şoförü B.K.'yi başından bıçakladı. Grup kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan B.K. hastaneye kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan sürücü taburcu edildi. 

Maskesiz dolaşıyorlardı, minibüs şoförü uyarınca... Dehşeti yaşattılar

Jandarma ekipleri, olaya karışan kişilerin kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

Son 24 saatte 10 terörist etkisiz hale getirildiMilli Savunma Bakanlığı (MSB), terörle mücadele operasyonları kapsamında, son 24 saatte 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kamyonet dereye uçtu! 1 yaralı

Kamyonet dereye uçtu! 1 yaralı

Kamuda yeni dönem! Tamamen ücretsiz...

Kamuda yeni dönem! Tamamen ücretsiz...

25 milyon TL'lik büyük çekiliş! 2 bilen de kazanıyor

25 milyon TL'lik büyük çekiliş! 2 bilen de kazanıyor

MSB açıkladı! Son 24 saatte 10 terörist etkisiz hale getirildi

MSB açıkladı! Son 24 saatte 10 terörist etkisiz hale getirildi

Sıradaki Haber