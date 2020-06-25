Hangi illerde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı? İzmir'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı mı?

Maske hayatımızda artık olmazsa olmazlar arasında yerini aldı. Özellikle corona virüsün ülkemizde ortaya çıkmasının ardından geçen 3 aylık sürenin ardından hayat tarzlarımızda birtakım değişiklikler yaşandı. Toplu alanlarda market, pazar, AVM, Toplu taşıma araçları gibi birçok alanda zorunlu tutulan maske kullanımı 1 Haziran'da başlayan normalleşme sürecinin ardından sokağa maskesiz çıkma yasağı şeklinde değiştirildi. Bazı illerde artan vaka sayıları sonrasında Bilim Kurulu tavsiyeleri ve İl Hıfzıssıhha kurulları tarafından birçok kentte maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı. Peki hangi illerde maskesiz sokağa çıkmak yasak?

MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER

Corona virüs salgınında Adıyaman, Ankara, İstanbul, Bursa, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Rize, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Tunceli, Uşak, Yalova, Zonguldak, Bitlis ve Çanakkale'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.

İzmir genelinde maske takmak artık zorunlu

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında aldıkları karar doğrultusunda il genelinde maske takmanın zorunlu hale getirildiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle İzmir Valisi olarak atanan ve 18 Haziran'da göreve başlayan Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İzmir Pandemi Kurulu'nun, başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdiğini belirtti.

Köşger, açıklamasında, "Tüm katılımcıların mutabakatıyla aldığımız ilk kararla İzmir'de il genelinde maske takmak zorunlu oldu. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.