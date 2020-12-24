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24.12.2020 - 07:00 | | HABER ARAŞTIRMA

Maskeye herhangi bir çöp muamelesi yapılıyor

Çöpüne Sahip Çık Vakfı ile Akademi Çevre’nin yaptırdığı bin 67 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırma, Türkiye’de toplumun çöp ve geri dönüşüm konusundaki algısı ve alışkanlıklarının pandemi sürecinden nasıl etkilendiğini ortaya koydu.

Maskeye herhangi bir çöp muamelesi yapılıyor

Araştırmaya göre, toplumun yüzde 63’ü yalnızca tek kullanımlık maske kullanıyor. Bu maskeyi takanların yüzde 13’ü kullanılmış maskeleri doğru şekilde atıyor geri kalanı ise maskeye herhangi bir çöp muamelesi yapıyor. Dışarıdayken çöplerini konteynere atanların oranı geçen yıl yüzde 79 iken pandemi sonrası bu oran yüzde 73’e geriledi. “Ya bulaşırsa” korkusu nedeniyle çöpünü konteynere atmayanların oranı da yüzde 43’ün üzerine çıktı. Pandemi döneminde kullanımı artan maske ve eldivenleri “Nasıl çöpe atıyorsunuz?” sorusuna ise katılımcıların yüzde 65.7’si “Çöpe atıyorum”, yüzde 11.3’ü “İç içe iki poşete koyup 72 saat beklettikten sonra çöpe atıyorum” yanıtı verdi. Akademi Çevre Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Işık, katılımcıların yüzde 50’si pandemi döneminde kişisel çöp üretiminin arttığını söyledi.

Yeri uydudan tespit edildi! Konya'da bu yolun altında...Konya'nın Karapınar ilçesinde 630 metre çapında, üzerinden yol geçen obruk tespit edildi. Bölgedeki obruk tespit çalışmalarını yürüten araştırma ekibi başkanı Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Eren, ''Uydu görüntülerini incelediğimiz sırada yüzeydeki yarıklardan, 630 metre çapında oluşmakta olan bir obruk tespit ettik. Obruğun yarıkları, yer yer 10 metreye varabiliyor. Yarıklar boyunca da görünürde 8-10 metre civarında bir derinlik söz konusu” dedi.
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