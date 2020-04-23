Maskülen Nedir? Maskülen Erkek/kadın Olmak Ne Demektir? Maskülen Tarzın Anlamı

Fransızca'dan dilimize yerleşmiş olan maskülen kelimesi, masculin kelimesinden evrilmiş olmakla beraber, eril, erkeksi anlamı taşır.

Maskülen Nedir?

TDK'ya göre, maskülen kelimesinin anlamı, genel olarak erkeksi demektir. 'Erkeğe benzeyen, erkeği andıran' anlamlarını taşıyan bir sıfattır. Özellikle moda dünyasından bahsedilirken sıkça rastlamakta olduğumuz bu sözcük, genellikle kadınlar için kullanılmaktadır. 'Ne kadar maskülen bir tarza sahip' örneğinde görmekte olduğumuz şekilde kullanımı mümkündür.

Maskülen Erkek/Kadın Olmak Ne Demektir?

Feminen kelimesinin, zıt anlamı olarak kullanılmakta olan maskülen, herhangi bir kişinin erkeksi olduğunu anlatmaya yarar. Özellikle giyim ve tarz söz konusu olduğunda, sıklıkla kullanılır. Tarzı erkeğe yakın kadınlar için kullanılır.

Maskülen Tarzın Anlamı Nedir?

Bir moda betimlemesi olarak kullanılmakta olan maskülen tarzın anlamı, bayan için tasarlanmış ancak görüntü itibari ile erkek kıyafetini andırmakta olan giysi, kıyafet demektir.