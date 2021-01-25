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25.01.2021 - 16:04 | | İHA

Masör kadınlar için bahşiş kutusundan hırsızlık iddiası

Afyonkarahisar’da masör olarak çalıştıkları otelin bahşiş kutusundaki 5 bin 874 TL parayı çaldıkları öne sürülen iki yabancı uyruklu kadın ve onlara yardım eden 2 erkek arkadaşı yakalandı. Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen kadınlar ise suçlamaları kabul etmezken üstlerinden çıkan paranın ise otel tarafından kendilerine verilen maaşları olduğunu öne sürdü.

Masör kadınlar için bahşiş kutusundan hırsızlık iddiası

Olay, Sandıklı ilçesindeki bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otelin masaj bölümünde yer alan bahşiş kutusundaki 5 bin 874 TL’nin yerinde olmadığını gören otel yöneticileri durumu jandarmaya bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen Afyonkarahisar Jandarma Suç Araştırma Timi ve Sandıklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri masaj salonunda çalışan yabancı uyruklu S.N. ve K.S.'nin peşine düştü. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler kadınların otelin önünde bekleyen bir otomobile binerek olay yerinden ayrıldıklarını tespit etti. Ardından aracın kiralık olduğunun ve GPRS’ye göre Isparta’da olduğunu belirleyen JASAT timi, Isparta İl Jandarma Komutanlığı ile irtibata geçti. Takip sonrası operasyon yapan jandarma ekipleri S.N. ve K.S., ile onlara yardım ettikleri belirlenen erkek arkadaşları A.Ş. (22) ve M.Ş.U.’yu (22) gözaltına aldı.

Kadınların sorgularında suçlamaları kabul etmezken üstlerinden çıkan paranın ise otel tarafından kendilerine verilen maaşları olduğunu öne sürdü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen yabancı uyruklu 2 kadın ile diğer 2 erkek şahıs adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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