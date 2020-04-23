Master Ne Demek? Master Yapmak Ne Anlama Gelir?

Master ya da diğer anlamıyla yüksek lisans, dört yıllık lisans eğitimini tamamlamış mezunlara verilen bir haktır. Master, her üniversitenin kendi kuralları çerçevesinde öğrenci alımı yapmaktadır. Buraya girmek isteyen kişilerden genellikle ALES ve YDS dil puanı istenmektedir. Master programını bitirenler kendi mesleklerine uygun olarak farklı unvanlar kazanabilmektedir. Programdan mezun olanlara yaygın olarak “PhD” unvanı verilmektedir.

Master Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?