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23.04.2020 - 18:30 |

Master Ne Demek? Master Yapmak Ne Anlama Gelir?

Master sözcüğü, lisansüstü eğitimi temsil etmek için kullanılan bir sözcüktür. İngilizce dil kökünden türeyen bu kelimeyi yoğun olarak yeni mezunlardan duyarız. Bu kapsamda master, genellikle 2 yılda tamamlanan ve lisans eğitimden sonra devam edilebilen akademik bir programdır. Bu sebeple eğitimden uzak olan bazı insanlar master ile ilgili fikir yürütememektedir. Master ne demek ve master kısaca kelime anlamı nedir gibi farklı sorular sorulmaktadır. Sizin için master sözcüğünün TDK içinde yer alıp almadığını ve hangi anlama geldiğini sizler için derledik.

Master Ne Demek? Master Yapmak Ne Anlama Gelir?

Master ya da diğer anlamıyla yüksek lisans, dört yıllık lisans eğitimini tamamlamış mezunlara verilen bir haktır. Master, her üniversitenin kendi kuralları çerçevesinde öğrenci alımı yapmaktadır. Buraya girmek isteyen kişilerden genellikle ALES ve YDS dil puanı istenmektedir. Master programını bitirenler kendi mesleklerine uygun olarak farklı unvanlar kazanabilmektedir. Programdan mezun olanlara yaygın olarak “PhD” unvanı verilmektedir.

Master Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

  1. Lisans bittikten sonra devam edilen ve tez kabulünün ardından tamamlanabilen akademik bir program.
  2. Yüksek lisans olarak isimlendirilen akademik program.

 

 

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