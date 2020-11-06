Masterchef eleme adayı kim oldu, potaya hangi yarışmacı girdi? 5 Kasım Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı?

Masterchef eleme adayı dün yayınlanan bölümde açıklandı. Masterchef'te artık her hafta 3 isim elem potasına gidecek ve 3 isimden biri yarışmaya veda edecek. Dokunulmaz olan kişi ise artık eleme potasına yarışmacı gönderemeyecek. Peki Masterchef eleme adayı kim oldu, 5 Kasım'da dokunulmazlığı kim kazandı?

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden Kırmızı takım kendi içerisinde bir dokunulmazlık oyunu oynadı. Bireysel dokunulmazlığı Eray aldı. Kırmızı takım kendi içerisinde gerçekleştirdiği oylama sonucunda haftanın ilk eleme adayı Furkan oldu.