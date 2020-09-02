MasterChef eleme adayları kimler? (1 Eylül) MasterChef dokunulmazlığı kazanan kim hangi takım oldu?
Her bölümü ayrı bir heyecan fırtınası yaratan yemek yarışması MasterChef Türkiye'de 3. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Bu akşam 42. yeni bölümüyle ekranlara gelen MasterChef Türkiye'de, dokunulmazlık oyunu nefesleri kesti ve ardından ilk eleme adayları belli oldu. Peki MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı ve eleme adayları kimler oldu?
TV8'in fenomen yarışması MasterChef Türkiye'de heyecan bu akşam devam etti. İşte büyük bir merakla araştırılan MasterChef Türkiye'de bu akşam yaşananlar...
MASTERCHEF'TE KİM KAZANDI?
MasteChef Türkiye'de bu akşam takımlar arasındaki dokunulmazlık oyunun Mavi Takım kazanmayı başardı. Böylelikle Kırmızı Takım arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı.
Büyük heyecana sahne olan dokunulmazlık oyununun sonucunu jüri sırasıyla açıkladı. Dokunulmazlık yarışmasını kazanan isim ise Eray oldu.
ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
MasterChef'te dokunulmazlık oyunu ve bireysel dokunulmazlık oyunları sonrasında haftanın eleme adayları belli oldu. MasterChef Türkiye'de Kırmızı Takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Eray, ilk eleme adayı olarak Özgül'ün ismini verdi. Kırmızı takımda yapılan oylama sonucunda ikinci eleme adayı olarak Duygu seçildi. Böylece MasterChef'te eleme adayları Özgül ve Duygu oldu.
MASTERCHEF'TE BU HAFTANIN TAKIMLARI
Mavi takım kimler var?
Celal (Kaptan), Barbaros, Esra, Serhat, Tanya, Berker, Sefa, Ebru
Kırmızı takımda kimler var?
Eray (Kaptan), Furkan, Emir, Uğur, Ayyüce, Özgül, Duygu, Gülşah