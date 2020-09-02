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02.09.2020 - 00:17 |

MasterChef eleme adayları kimler? (1 Eylül) MasterChef dokunulmazlığı kazanan kim hangi takım oldu?

Her bölümü ayrı bir heyecan fırtınası yaratan yemek yarışması MasterChef Türkiye'de 3. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Bu akşam 42. yeni bölümüyle ekranlara gelen MasterChef Türkiye'de, dokunulmazlık oyunu nefesleri kesti ve ardından ilk eleme adayları belli oldu. Peki MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı ve eleme adayları kimler oldu?

MasterChef eleme adayları kimler? (1 Eylül) MasterChef dokunulmazlığı kazanan kim hangi takım oldu?

TV8'in fenomen yarışması MasterChef Türkiye'de heyecan bu akşam devam etti. İşte büyük bir merakla araştırılan MasterChef Türkiye'de bu akşam yaşananlar...

MASTERCHEF'TE KİM KAZANDI?

MasteChef Türkiye'de bu akşam takımlar arasındaki dokunulmazlık oyunun Mavi Takım kazanmayı başardı. Böylelikle Kırmızı Takım arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı.

Büyük heyecana sahne olan dokunulmazlık oyununun sonucunu jüri sırasıyla açıkladı. Dokunulmazlık yarışmasını kazanan isim ise Eray oldu.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef'te dokunulmazlık oyunu ve bireysel dokunulmazlık oyunları sonrasında haftanın eleme adayları belli oldu. MasterChef Türkiye'de Kırmızı Takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Eray, ilk eleme adayı olarak Özgül'ün ismini verdi. Kırmızı takımda yapılan oylama sonucunda ikinci eleme adayı olarak Duygu seçildi. Böylece MasterChef'te eleme adayları Özgül ve Duygu oldu.

MASTERCHEF'TE BU HAFTANIN TAKIMLARI

Mavi takım kimler var?

Celal (Kaptan), Barbaros, Esra, Serhat, Tanya, Berker, Sefa, Ebru

Kırmızı takımda kimler var?

Eray (Kaptan), Furkan, Emir, Uğur, Ayyüce, Özgül, Duygu, Gülşah

 

Türkiye'nin günlük corona virüs tablosu ( 1 Eylül 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1572 kişiye covid-19 tanısı konuldu, 47 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 271 bin 705, can kaybı 6 bin 417 oldu. Son 24 saatte 1003 kişinin daha iyileşmesiyle covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 245 bin 929 oldu.
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