MasterChef eleme adayları kimler? (1 Eylül) MasterChef dokunulmazlığı kazanan kim hangi takım oldu?

TV8'in fenomen yarışması MasterChef Türkiye'de heyecan bu akşam devam etti. İşte büyük bir merakla araştırılan MasterChef Türkiye'de bu akşam yaşananlar...

MASTERCHEF'TE KİM KAZANDI?

MasteChef Türkiye'de bu akşam takımlar arasındaki dokunulmazlık oyunun Mavi Takım kazanmayı başardı. Böylelikle Kırmızı Takım arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı.

Büyük heyecana sahne olan dokunulmazlık oyununun sonucunu jüri sırasıyla açıkladı. Dokunulmazlık yarışmasını kazanan isim ise Eray oldu.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef'te dokunulmazlık oyunu ve bireysel dokunulmazlık oyunları sonrasında haftanın eleme adayları belli oldu. MasterChef Türkiye'de Kırmızı Takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Eray, ilk eleme adayı olarak Özgül'ün ismini verdi. Kırmızı takımda yapılan oylama sonucunda ikinci eleme adayı olarak Duygu seçildi. Böylece MasterChef'te eleme adayları Özgül ve Duygu oldu.

MASTERCHEF'TE BU HAFTANIN TAKIMLARI

Mavi takım kimler var?



Celal (Kaptan), Barbaros, Esra, Serhat, Tanya, Berker, Sefa, Ebru

Kırmızı takımda kimler var?



Eray (Kaptan), Furkan, Emir, Uğur, Ayyüce, Özgül, Duygu, Gülşah