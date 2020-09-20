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20.09.2020 - 17:24 |

MasterChef Selin kimdir, kaç yaşında? Selin Öztürk Aydın ne iş yapıyor, evli mi?

MasterChef'te bu akşam eleme heyecanı yaşanacak. Eleme adaylardan biri de Selin Öztürk Aydın... Bugün yeni bölümle birlikte yarışmacının biyografisi de merak edilmeye başlanacak. İşte MasterChef Selin kimdir, kaç yaşında? Selin Öztürk Aydın ne iş yapıyor, evli mi? sorularının cevabı...

MasterChef Selin kimdir, kaç yaşında? Selin Öztürk Aydın ne iş yapıyor, evli mi?

Bu hafta yarışmaya dahil olan Selin Öztürk Aydın eleme potasında bu akşam mücadele verecek. Rakiplerine göre dezavantajı bulunan Selin'in nasıl bir performans sergileyeceği merak edilrken hakkındaki bilgiler de yeniden araştırılmaya başlandı. İşte Selin'in biyografisi...

SELİN ÖZTÜRK AYDIN KİMDİR?

Selin Öztürk Aydın, 1990, İzmir doğumludur. Evli ve Toprak isimli bir oğlu olan yarışmacı, Manisa Celal Bayar Üniversitesi mezunudur. Kendisini genç girişimci olarak tanımlayan yarışmacı, Atalante Danışmanlık ve Eğitim Hizmetlerinin kurucusudur. Firması, İnsan Kaynakları ve Eğitim alanında faaliyet göstermektedir. Selin Öztürk Aydın aynı zamanda Ege İş Kadınları Dernek üyesidir ve dernekte aktif olarak rol almaktadır. Toprağı ve mutfağı sevdiğini belirten yarışmacının hayali, kendi restoranında muhteşem tatlar sunmaktır. "Mutfağa olan tutkum bana güç veriyor" diyen Selin Öztürk Aydın, MasterChef 2020'nin ana kadrosuna yedeklerden giren yarışmacılar arasında yer almaktadır.

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