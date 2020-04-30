MasterChef Türkiye başvurusu nasıl yapılır? Seçmeler başladı!

MasterChef Türkiye'nin yeni sezonu çok yakında başlayacak. Bugün itibarıyla seçmeler başladı. Binlerce aday yeni sezonda yerlerini almak için sabırsızlanırken 'MasterChef Türkiye başvurusu nasıl yapılır?' sorusu gündem olmuş durumda... İşte detaylar...

MasterChef Türkiye başvurusu nasıl yapılır?

Bu yıl Covid-19 sebebi ile sadece videolu başvurular değerlendirmeye alınacak.

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Masterchef Nedir?

Masterchef, kelime anlamı olarak Dünya Aşçılar Federasyonu tarafından seçili aşçılar için kullandığı bir terimdir.

Yapılan 2 aşamalı sınavdan geçen eğitimli aşçılar, %80 bir başarı sağladığı durumda bu unvanı almaya hak kazanır.

İleri düzey aşçılar için kullanılan “Masterchef” Acun Medya tarafından televizyona taşınan, heyecan ve rekabet dolu iştah açan bir yemek yarışmasıdır.

Türk mutfağı ve çeşitli ülkelerin mutfağından lezzetleri sunan bu yarışmada, seçilen yarışmacılar belirli bir süre içinde istenilen tarifi hazırlar.

Herkes için eşit bir süre ve malzeme verilir. Kişisel çalışma ortamında hazırlanan tarifler, süre bitiminde olduğu gibi jüriye sunulur.

Kimi zaman tam kimi zaman eksik hazırlanan yemekler, jürinin beğenisinden geçer. Jürinin dikkatini çeken kişiler bir sonraki eleme için kalma şansı yakalarken; başarısız olan 1 kişi de elenir.