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05.08.2020 - 11:05 |

Masterchef'te son 16'ya kim seçildi? Dün 4 Ağustos 2020 Masterchef'te kim kazandı?

MasterChef Türkiye heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Dün akşama gelen MasterChef'in yeni bölümünde son 16'ya kalmak için yarışmacılar kıyasıya rekabet etti. 4 Ağustos tarihinde ekranlara gelen MasterChef Türkiye bölümünde yarışmanın ikinci finalisti belli oldu. İşte Masterchef Türkiye'de ilk 16'ya giren ikinci finalist...

Masterchef'te son 16'ya kim seçildi? Dün 4 Ağustos 2020 Masterchef'te kim kazandı?

MasterChef Türkiye'de final turu televizyonda izleyicilerle buluşuyor. MasterChef Türkiye'de ilk finalist Serhat Doğramacı olmuştu. İlk turda en iyi yemeği yapan 6 isim ikinci finalisti olmak için rekabet etti.Dün akşam son 16'ya girecek ikinci finalist belli oldu. Peki Masterchef'te 16'ya kim seçildi?

MASTERCHEF'TE İKİNCİ FİNALİST KİM OLDU?

Masterchef'te ilk turda en iyi yemek yapan 6 isim ilk olarak belirlendi. O isimler ise şöyle oldu;

Özgül

Esra

Duygu

Sefa

Berker

Rezzan

6 isim arasında en iyi yemeği çıkaran Duygu ise MasterChef Türkiye'nin son 16'sına giren ikinci finalist oldu.

Lübnan'daki patlamaya ayin sırasında yakalanan papazın zor anları kameradaBeyrut'ta meydana gelen şiddetli patlamadan saniyeler önce ayine başlayan papaz, patlamanın meydana gelmesiyle töreni bırakarak kaçmak zorunda kaldı.
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