Masterchef'te dün akşam kim kazandı-16 Ağustos 2020? İşte Masterchef 16 kişilik kadroya seçilenler

Masterchef Türkiye'de dün kıyasıya rekabet yaşandı. Masterchef Türkiye'nin 16 kişil ana kadrosunun son 2 koltuğuna oturmak için yarıştılar. İlk turda yarışmacılar Adana kebap yaptılar. İkinci turda ise şeftali an malzeme olacak şekilde tabaklarını hazırladılar. Masterchef'te dün kazanan isimler ise merak ediliyor. Peki 16 Ağustos Masterchef'te dün akşam kim kazandı?

Msterchef'te DÜN KİMLER KAZANDI?

Dün akşam ilk turda yarışmacılar Adana kebap yaptılar. Adana kebabı en iyi yapıp 16 kişilik ana kadroya dün akşam giren ilk isim Gülşah oldu. Şeftali ile en iyi tabağı çıkaran Ebru ise ana kadroya giren son isim oldu.

İŞTE MASTERCHEF'İN 16 KİŞİLİK KADROSUNDA YER ALAN İSİMLER...

Serhat

Duygu

Özgül

Emir

Ayyüce

Sedat

Esra

Furkan

Barbaros

Tanya

Berk

Eray

Uğur

Celal

Gülşah

Ebru