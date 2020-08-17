Masterchef'te dün akşam kim kazandı-16 Ağustos 2020? İşte Masterchef 16 kişilik kadroya seçilenler
Masterchef'te dün kazanan isimler ile ana kadro belirlendi. Masterchef Türkiye'nin final turunda yarışmacılar ana kadroya girmek için rekabet ettiler. Dün akşam yyaınlanan bölümde ana kadroya girecek son 2 isim belirlendi. İşte 16 Ağustos Mastechef Türkiye'de kazananlar ve seçilen isimler...
Masterchef Türkiye'de dün kıyasıya rekabet yaşandı. Masterchef Türkiye'nin 16 kişil ana kadrosunun son 2 koltuğuna oturmak için yarıştılar. İlk turda yarışmacılar Adana kebap yaptılar. İkinci turda ise şeftali an malzeme olacak şekilde tabaklarını hazırladılar. Masterchef'te dün kazanan isimler ise merak ediliyor. Peki 16 Ağustos Masterchef'te dün akşam kim kazandı?
Msterchef'te DÜN KİMLER KAZANDI?
Dün akşam ilk turda yarışmacılar Adana kebap yaptılar. Adana kebabı en iyi yapıp 16 kişilik ana kadroya dün akşam giren ilk isim Gülşah oldu. Şeftali ile en iyi tabağı çıkaran Ebru ise ana kadroya giren son isim oldu.
İŞTE MASTERCHEF'İN 16 KİŞİLİK KADROSUNDA YER ALAN İSİMLER...
Serhat
Duygu
Özgül
Emir
Ayyüce
Sedat
Esra
Furkan
Barbaros
Tanya
Berk
Eray
Uğur
Celal
Gülşah
Ebru