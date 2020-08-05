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05.08.2020 - 00:18 |

Masterchef'te kim kazandı, Özgül mü Duygu mu? 4 Ağustos 2020 Masterchef 2.finalisti kim oldu?

MasterChef Türkiye'de final turunun yeni bölümü izleyicilerle buluştu. 4 Ağustos'ta yayınlanan bölümde verilen tarifi iyi yapan 6 kişi bir üst tura çıkarak 2.finalist olmak için yarıştı. 4 Ağustos'ta 6 kişiden biri ikinci finalist oldu. Peki Masterchef'te kim kazandı?

Masterchef'te kim kazandı, Özgül mü Duygu mu? 4 Ağustos 2020 Masterchef 2.finalisti kim oldu?

MasterChef Türkiye'de finalistleri belirlemek için final turu TV8 ekranlarında izleyicilerle buluştu. 4 Ağustos'ta en iyi yemeğe yapan 6 kişi bir üst tura çıkarak finalist olmak için yarıştılar. Yarışmacılara ana ürün olarak yumurta verildi. Yumurta ana ürün olacak şekilde en iyi yemeği yapan isim MasterChef Türkiye'nin 16 yarışmacısı arasına girecek. Peki 4 Ağustos'ta MasterChef'te kim kazandı? İkinci finalist kim oldu?

6 İSİM FİNALİST OLMAK İÇİN YARIŞIYOR

MasterChef'te bugün ilk turda en iyi yemeği yapan Özgül, Sefa, Berker, Duygu, Esra ve Rezzan oldu. Bu 6 isim arasında rekabeti kazanıp MasterChef Türkiye'nin ikinci finalisti Duygu oldu.

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