MasterChef'te son 16'ya kalan ilk isim kim oldu? Kim kazandı?

MasterChef'te son 16 için kıyasıya mücadele başladı. Dün akşam 14. bölüm ekrana gelirken 14 yarışmacı verilen yemekleri en iyi şekilde yapmaya çalışıp MasterChef kadrosuna adını yazdırmaya çalıştı. Dün bu 14 yarışmacıdan 1'i asıl kadroya kaldı. Peki, MasterChef'te son 16'ya kalan ilk isim kim oldu?

MASTERCHEF'TE SON 16'YA KİM KALDI?

MasterChef'te dün akşam en başarılı 6 yarışmacı Özgül Coşar, Serhat Doğramacı, Esra Tokelli, Berker Başmanav, Ayyüce Kamit ve Didem Devay olurken Serhat Doğramacı final turunda rakiplerini geride bırakıp son 16'ya kaldı.

MASTERCHEF 2020 FİNAL TURU ELEMELERİ NASIL OLACAK?

Somer Şefin açıklamasına göre Masterchef Türkiye'de final turuna kalan 28 yarışmacı, 14'erli iki gruba ayrıldı. Bu gruplar, her gün iki oyun oynayacak. İlk oyun sonrasında seçim turuna altı yarışmacı kalacak. Bu altı yarışmacı arasından kazanan ise Masterchef Türkiye yarışmacısı olacak. Bu şekilde, her gün bir isim, MasterChef Türkiye 2020 yarışmacısı olarak seçilecek