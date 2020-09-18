Masumlar Apartmanı oyuncuları kimler, konusu nedir? Masumlar Apartmanı fragmanı! Dizi hangi kitaptan uyarlama, hangi gün yayınlanıyor?

Eylül ayına girmemizle birlikte yarım kalan diziler sezon açılışı yaparken, yeni diziler de hızla giriş yaptı. Yeni diziler arasında yer alan Masumlar Apartmanı TRT 1 ekranında yayınlanıyor. Dizinin başrol oyuncuları büyük hayran kitlesine sahip. Aynı zamanda dizinin konusu bir kitaptan uyarlama. İzleyiciler ise dizi hakkında araştırma yaparken, Masumlar Apartmanı oyuncuları kimler, dizinin oknusu nedir, hangi kitaptan uyarlama, dizi hangi gün yayınlanıyor, yeni bölüm fragmanı var mı sorularını günden güne araştırıyor.

MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI KİMLER?

HAN Birkan Sokullu

İNCİ Farah Zeynep Abdullah

SAFİYE Ezgi Mola

GÜLBEN Merve Dizdar

UYGAR Alper Saldıran

HİKMET Metin Çoşkun

MEMDUH Atilla Şendil

EGE Emir Özden

ESAT Uğur Uzunel

NERİMAN Gizem Katmer

Birkan Sokullu



HAN







Üç kız kardeşi ve hasta babasıyla yaşayan Han, kendi hayallerinden tamamen vazgeçmiş biridir. Yaşamı takıntılarla dolu ablaları ve işi arasında mekik dokuyarak bu aileyi ayakta tutmaya çalışan Han’ın İnci ile tanışması onun için bir dönüm noktası olur.

Farah Zeynep Abdullah



İNCİ







Bir radyoda programcı olarak çalışan İnci, korumacı dedesi Memduh ve kardeşi Ege ile birlikte yaşamaktadır. İnci’nin hayatı Han’la tesadüfen tanışması ve Masumlar Apartmanı‘na taşınmasıyla büyük ölçüde değişecektir.

Ezgi Mola



SAFİYE





Han’ın ablası. Temizlik takıntısını, saplantılı ahlak anlayışını ve hırçınlığını annesinden miras almıştır. Ne kadar yıkanırsa yıkansın pislikten arınamadığına inanır.

Merve Dizdar



GÜLBEN







Ailenin en sessiz, en göze batmayan ve hiçbir konuda fikri sorulmayan üyesidir. Bütün hayatını ablası Safiye’nin boyunduruğu altında geçirmiştir. Kimseden sevgi görmemiş olan Gülben, kurtuluşunu aşkta arar ve sıklıkla olmayacak hülyalara kapılır.

Alper Saldıran



UYGAR







Uygar, İnci’yi geri kazanmak için elinden gelen her şeyi yapmaya hazırdır.

Metin Çoşkun



HİKMET







Hikmet, evdeki kural ve düzenden kendini sorumlu tutmakta, Han ve Neriman’ın kendilerini kurtarmaları için onları desteklemektedir.

MASUMLAR APARTMANI KONUSU NEDİR?

Bir apartmanın içerisinde temizlik takıntılarıyla tıkılıp kalan kız kardeşlerin geçmişine ve bugününe ışık tutan ilk bölüm fragmanı, dışarıdan bambaşka gözüken iki insanın böyle gözükmelerine sebep olan geçmiş travmalarını işaret ediyor.



Han, İnci’nin peşinden gidebilecek mi?



İnci’nin (Farah Zeynep Abdullah), Han’la (Birkan Sokullu) vedalaşmasını da gösteren fragmanda Han’ın omuzlarına binen “ailesini bir arada tutma ve hayata bağlama” yüküyle aşkın çağrısı arasında kalışını da gösteriyor. İnci ile karşılaşana kadar “ailesini bir arada tutma ve hayata bağlama” yükünü omuzlarında taşıyan Han, aşkın çağrısı karşısında ne yapacak? İç sesi, İnci’nin “gitsene peşinden” dese de gidebilecek mi?



Aşk, travmaları yenebilecek mi?



Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı, yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci’nin karışacağı kazada onu Han ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han’ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben’in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. Aşk, İnci ve Han’ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mı? Derenoğlu ailesine karşı verilecek bu savaşı, aşk kazanacak mı?



MASUMLAR APARTMANI HANGİ GÜN?

Masumlar Apartmanı dizisi Salı akşamları 20:00'da izleyici karşısına çıkacak.

MASUMLAR APARTMANI HANGİ KİTAPTAN UYARLAMA?

Masumlar Apartmanı dizisi, Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Madalyonun İçi” romanından uyarlanmıştır.

MASUMLAR APARTMANI 2. BÖLÜM FRAGMANI