Mavi Bebek oyunu nedir? Mavi Bebek tehlikeli mi?

Gündemde Mavi Bebek oyunu aileler tarafından araştırılıyor. Bir dönem Mavi Balina ve Momo oyunları çocukları için tehlikeli olmasından dolayı gündeme gelmişti. Şimdi ise Mavi Bebek oyunu konuşuluyor. Peki Mavi Bebek oyunu nedir, tehlikeli mi? İşte detaylar...

MAVİ BEBEK OYUNU NEDİR?

Mavi Bebek oyunu çoğunlukla banyo ortamı kullanılıyor. Fiziksel tepkiyle oynanılan bir oyun türüdür. Banyoda ışıkları kapatarak oynanan bu oyunda iddiaya göre, elinizde telefonu salladıktan sonra kolunuzda bir ağırlık hissetmeye başlıyorsunuz. Oyunda mavi bebeğin annesi oyuncuya sesleniyor ‘bebeğimi bırak’ diye. Oyunu o noktadan sonra bırakmayan çocukların akıl sağlığında ciddi problemler ortaya çıkabiliyor.

OLUMSUZ SONUÇLAR YARATIR MI?

Mavi Balina oyunu tehlikesi önlem alınmadığı takdirde olumsuz sonuçlar doğurabiliyor. Bu tarz oyunların içeriklerini ve tehlikelerini CNN TÜRK ekranlarında anlatan Sosyal Medya Uzmanı Doç. Dr. Levent Eraslan geçtiğimiz dönemlerde önemli uyarılarda bulunmuştu.

Görevlerde yer alan tehlikelerin oyuna devam edildiği takdirde ölümcül sonuçlar doğurduğunun altını çizen Eraslan, iki yıl önce yaptığı uyarılarda bu tarz oyunlara karşı önlem alınması gerektiğini söylediğini hatırlattı.