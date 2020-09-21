MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Mavi dolunay nedir? Mavi dolunay ne zaman olacak 2020?
ABONE OL
21.09.2020 - 11:24 |

Mavi dolunay nedir? Mavi dolunay ne zaman olacak 2020?

Mavi dolunay ile ilgili detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), ‘mavi dolunay’ gerçekleşeceğini açıkladı. NASA mavi dolunay için tarih verdi. Peki mavi dolunay nedir, ne zaman 2020?

Mavi dolunay nedir? Mavi dolunay ne zaman olacak 2020?

Yeni bir gök olayı olan mavi dolunay ile ilgili ayrıntılar gündeme geldi. Her yıl 12 adet dolunay meydana gelirken, bu sene yani 2020 yılında 13 dolunay gerçekleşecek. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), mavi dolunayın gerçekleşeceği tarihi açıkladı. Peki mavi dolunay ne zaman olacak?

MAVİ DOLUNAY NE ZAMAN OLACAK?
NASA bu yıl 1 ve 31 Ekim’de iki dolunay gerçekleşeceğini ve 31 Ekim’deki dolunayın ‘mavi dolunay veya mavi ay’ olacağı kaydedildi. Mavi Ay, gök bilimcileri tarafından, bir takvim ayında yaşanan ikinci Dolunay olarak tanımlanan nadir bir doğa olayı olarak nitelendiriliyor.

MAVİ DOLUNAY NEDİR?

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) yeni bir gök olayı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Her yıl 12 adet dolunay meydana gelirken, 2020 yılında 13 dolunay gerçekleşecek. Bu fazladan dolunay mavi dolunay veya mavi ay olarak adlandırıldığı ifade edildi.

Eyüpsultan'da bulunan göle kimyasal atık boşaltıldıİddiaya göre, İstanbul Eyüpsultan ilçesine bağlı Pirinçci Mahallesi'nde bulunan Şahintepe Gölü'ne kimliği belirsiz kişi veya kişilerce 'boya' olduğu düşünülen kimyasal atık boşaltıldı. Gölün bir kısmı ve kenarı yeşile büründü. Göle balık tutmak ve piknik yapmak için gelenler gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Muhittin Böcek'in sağlık durumuyla ilgili son dakika açıklaması

Muhittin Böcek'in sağlık durumuyla ilgili son dakika açıklaması

Milyonları ilgilendiriyor! Değişti, o maaşlar...

Milyonları ilgilendiriyor! Değişti, o maaşlar...

En sıra dışı ödül töreni! Sahiplerini böyle buldu

En sıra dışı ödül töreni! Sahiplerini böyle buldu

İstanbul'da DHKP/C operasyonunda iki kişi yakalandı

İstanbul'da DHKP/C operasyonunda iki kişi yakalandı

Sıradaki Haber