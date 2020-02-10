Mayıs 1969'da hangi oyuncunun Londra'da vefat ettiği haberi üzerine Altın Koza'da adına saygı duruşunda bulunuldu? Kim Miliyoner Olmak İster

Kim Milyoner Olmak İster yarışması, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geliyor. ATV'nin fenomen yarışmasının bu akşamki bölümünde oldukça ilginç bir soru soruldu. İşte cevabı oldukça merak edilen o soru:

Mayıs 1969 hangi oyuncunun Londra'da vefat ettiği haberi üzerine Altın Koza'da adına saygı duruşunda bulunuldu?



C: FİLİZ AKIN

















