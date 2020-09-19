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19.09.2020 - 07:00 | | ELİF ALTIN İstanbul

Maymun olayında adli kontrol kararı

İstanbul’da yasa dışı yollardan maymun sahiplendiği için gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Meriç İzgi (24) savcılık ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla bırakıldı.

Maymun olayında adli kontrol kararı
ELİF ALTIN İstanbul

Yasa dışı yollarla maymun sahiplenen İzgi’nin evine geçtiğimiz aylarda polis baskın yapmıştı. Maymun alınıp hayvanat bahçesine teslim edilmişti. Ama sonra iki kez daha yasa dışı yollardan maymun sahiplendiği ortaya çıkan İzgi dün gözaltına aldı. Savcılık ifadesinin ardından da mahkemede adli kontrol kararıyla bırakıldı.

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