Maymun olayında adli kontrol kararı

Yasa dışı yollarla maymun sahiplenen İzgi’nin evine geçtiğimiz aylarda polis baskın yapmıştı. Maymun alınıp hayvanat bahçesine teslim edilmişti. Ama sonra iki kez daha yasa dışı yollardan maymun sahiplendiği ortaya çıkan İzgi dün gözaltına aldı. Savcılık ifadesinin ardından da mahkemede adli kontrol kararıyla bırakıldı.