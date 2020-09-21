Maymunlar Cehennemi: Savaş oyuncuları kimler, konusu nedir? Maymunlar Cehennemi: Savaş hangi kanalda?

Matt Reeves'in yönettiği Maymunlar Cehennemi: Savaş filmi 2017'de yayınlandı. bilim Kurgu aksiyon türünde olan Maymunlar Cehennemi: Savaş oyuncuları Andy Serkis, Woody Harrelson, Steve Zahn.

FİLMİN KONUSU



Sezar her ne kadar savaşmak istemeyip, barışı seçse de, insanlık adına savaşan Albay, acımasızlığı ile nam salıyor ve maymunların kökünü kazımak için her türlü yolu deniyor. Ancak Sezar'ın da Albay karşısında boyun eğmeye niyeti yok. Şimdi iki ırkın da geleceğinin kaderi bu yüzleşmeye bağlıdır.