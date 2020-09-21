21.09.2020 - 20:48 |
Maymunlar Cehennemi: Savaş oyuncuları kimler, konusu nedir? Maymunlar Cehennemi: Savaş hangi kanalda?
Başrollerinde Andy Serkis, Woody Harrelson, Steve Zahn'ın olduğu "Maymunlar Cehennemi: Savaş" filmi bu akşam Kanal D'de yayınlanacak. Peki Maymunlar Cehennemi: Savaş oyuncuları kimler, konusu nedir?
Matt Reeves'in yönettiği Maymunlar Cehennemi: Savaş filmi 2017'de yayınlandı. bilim Kurgu aksiyon türünde olan Maymunlar Cehennemi: Savaş oyuncuları Andy Serkis, Woody Harrelson, Steve Zahn.
FİLMİN KONUSU
Sezar her ne kadar savaşmak istemeyip, barışı seçse de, insanlık adına savaşan Albay, acımasızlığı ile nam salıyor ve maymunların kökünü kazımak için her türlü yolu deniyor. Ancak Sezar'ın da Albay karşısında boyun eğmeye niyeti yok. Şimdi iki ırkın da geleceğinin kaderi bu yüzleşmeye bağlıdır.
Bolu'da karantina kuralını ihlal eden 3 kişi yurda yerleştirildiBolu'da, karantina kuralını ihlal eden 3 kişi, kent merkezinde uygulama yapan polis ekipleri tarafından yakalandı. Karantinada olması gerekirken dışarıda gezen 3 kişi Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait Seyyide Nefise Yurdu'nda karantinaya alındı.