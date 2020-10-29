Mecidiyeköy-Mahmutbey artık 40 dakika

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu’nun ilk etabı olan M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu’nu dün, İstanbulluların hizmetine sundu. İstanbulluların açılışını sabırsızlıkla beklediği hat, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun koronavirüs test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle törensiz açıldı. Avrupa Yakası’nın ilk sürücüsüz metrosu olan Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosunun ilk seferinin startını hastanede tedavi gören İmamoğlu, canlı yayına bağlanarak verdi. Milliyet, hattın ilk seferinde yolculuk yaparak neler yaşandığını gözlemledi. Vatandaşlar, açılış saatine yakın turnikeler önünde kuyruk oluştururken çok sayıda vatandaş ise metro ile trafik çilesinden kurtulduklarını söyledi.

Geçtiği duraklar

Hattın ilk seferi saat 12.06’da yapıldı. Mecidiyeköy’den binerek sırasıyla Çağlayan, Kağıthane, Nurtepe, Alibeyköy, Çırçır, Veysel Karani, Yeşil Pınar, K. Karabekir, Yenimahalle, Karadeniz Mahallesi, Tekstilkent, Oruç Reis, Göztepe ve Mahmutbey duraklarından geçerek yaptığımız yolculuğumuz 40 dakika sürdü. Hattın yeni olması vesilesiyle oluşabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı vagonlarda görevli personeller bulundurulduğunu gördük. Çok sayıda vatandaş, telefonlarının kameraları ile fotoğraflar çekti.

‘Trafik çilem bitti’

Metroya ilk binenlerden olan Mehmet Algül, Sultangazi’de oturduğunu belirterek, “Bu hat inşaata başladığında ben ortaokula gidiyordum. Şimdi üniversiteye gidiyorum. Sultangazi’de yaşıyorum. Mecidiyeköy’e gelmek benim için çok büyük bir işkenceydi. Trafiğe katlanmam gerekiyordu. Şimdi bundan kurtuldum” diye konuştu.

400 bin yolcu taşıyacak

Metroda işyeri olan Kübra Kırmızı, açılış ile birlikte işlerinin açılacağını belirterek çok uzun zamandır bu açılışı beklediğini söyledi.

Yaklaşık 3 milyona yakın İstanbullunun yaşadığı 6 ilçeyi birbirine bağlayan hat, günde 352 sefer yaparak 400 bin yolcu taşıyacak. Birçok noktada diğer toplu ulaşım araçlarıyla entegre olan hat, engelli erişimine de uygun olarak inşa edildi.